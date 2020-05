Punjab Board PSEB Class 10th Result 2020: पंजाब सरकार ने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद शुक्रवार, 08 मई 2020 को ट्विटर पर इसकी घोषणा की। बैठक एक वीडियो लिंक के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि, 10वीं कक्षा के छात्रों को प्री-बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा।

पंजाब सरकार ने यह फैसला देश में कोरोनानायरस COVID-19 प्रकोप के कारण लागू लॉकडाउन और मौजूदा हालात को देखते हुए लिया है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने कक्षा 5वीं से 8वीं के सभी छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है।

Have decided to promote students of Class V & VIII to next classes as well as to promote class X students to next class on the basis of pre-board results. For Class XII examinations, we will follow Government of India’s decision. pic.twitter.com/QD79FowBcR

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 8, 2020