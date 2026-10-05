Punjab Police Constable Result 2026: पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिखित परीक्षा (CBT) का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in या भर्ती पोर्टल cdn.digialm.com पर लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। पंजाब पुलिस का यह भर्ती अभियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस और आर्म्ड पुलिस कैडर में कांस्टेबल के कुल 3,298 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कैडर के 2,522 पद और आर्म्ड कैडर के 776 पद शामिल हैं।

Punjab Police Constable Result 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड पद कांस्टेबल कुल पद 3,298 डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर 2,522 पद आर्म्ड पुलिस कैडर 776 पद परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा तिथि 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 रिजल्ट जारी स्कोरकार्ड जारी अगला चरण PMT/PST आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in

पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की CBT परीक्षा 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कई शिफ्ट में आयोजित की गई थी। अब परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Punjab Police Constable Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. भर्ती/Recruitment सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. Punjab Police Constable Result 2026 के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब आपको लॉगिन पेज पर भेज दिया जाएगा।

स्टेप 5. यहां अपना User ID और Password दर्ज करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर दिखाई दे रहा Captcha Code भरें।

स्टेप 7. Login बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 8. आपका Punjab Police Constable Scorecard 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 9. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की सुविधा 4 अक्टूबर 2026 से 30 मार्च 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इसलिए उम्मीदवार समय रहते अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा?

सीबीटी में सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आगे शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) आयोजित किया जाएगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों की जांच समेत अन्य निर्धारित चरण होंगे।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह है कि वे रिजल्ट के साथ अपने स्कोरकार्ड में दर्ज नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस को ध्यान से चेक करें। आगे की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें।

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