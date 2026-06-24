Punjab Police Constable Admit Card 2026: पंजाब पुलिस विभाग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

पंजाब पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला चरण यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) 1 जुलाई 2026 से आयोजित किया जाएगा।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य में कुल 3,298 कांस्टेबल पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा।

Punjab Police Constable Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. Punjab Police Constable Admit Card 2026 लिंक खोलें।

स्टेप 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जांचें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित जानकारियों की जांच अवश्य करें।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा तिथि

रिपोर्टिंग समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

फोटो और हस्ताक्षर

यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

1 जुलाई से शुरू होगी CBT परीक्षा

पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पहला चरण कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) होगा। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा।

चयन प्रक्रिया में होंगे कई चरण

भर्ती प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी।

कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT)

फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST)

फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT)

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification)

सभी चरणों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा।

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