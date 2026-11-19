Punjab PCS Exam 2026: पंजाब पीसीएस भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की PCS भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह मामला 4 नवंबर 2026 को घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए भर्ती से जुड़े पूरे रिकॉर्ड को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को होगी।

Punjab PCS भर्ती पर हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

पंजाब पीसीएस मुख्य परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। इसके बाद उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रिजल्ट रद्द करने और भर्ती में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

आगे क्या होगा ?

19 नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीसीएस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया और भर्ती से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

उम्मीदवारों के लिए क्यों अहम है ये रोक ?

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा फिलहाल पंजाब पीसीएस परीक्षा 2026 की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, जिसे रिजल्ट रद्द होने या सभी चयनित उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किए जाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आगे की स्थिति 16 दिसंबर को होने वाली सुनाई के बाद ही साफ हो सकेगी।

कब जारी हुआ थी पंजाब पीसीएस रिजल्ट 2026 ?

पंजाब लोक सेवा आयोग ने पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन-2025 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 नवंबर 2026 को जारी किया था। इसमें 751 उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।

उम्मीदवारों के रोल नंबर को लेकर उठे सवाल

अभ्यर्थियों की याचिकाओं में चयन सूची में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के समूह होने पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि तीन या उससे अधिक लगातार रोल नंबर वाले 26 समूहों में कुल 86 उम्मीदवार अगले चरण के लिए चुने गए।

उम्मीदवारों ने इस पैटर्न की जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि कुछ परीक्षा केंद्रों और कमरों से बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का चयन हुआ। हालांकि, लगातार रोल नंबरों वाले उम्मीदवारों का चयन होना अपने आप में किसी गड़बड़ी का निर्णायक सबूत नहीं है। इन दावों की जांच और उनकी वैधता तय करना संबंधित प्राधिकारियों तथा अदालत का विषय है।

पंजाबी भाषा और उम्र की पात्रता पर भी विवाद

याचिकाकर्ताओं ने भर्ती की पात्रता शर्तों को लेकर भी आपत्तियां उठाई हैं। उनका आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पंजाबी भाषा की योग्यता और आयु सीमा से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए।

इसके अलावा, कुछ उम्मीदवारों ने एक से ज्यादा आवेदन करने और अलग-अलग रोल नंबर जारी होने पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्य परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के पैकेट की सील, परीक्षा कक्षों में बदलाव और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोप भी याचिकाओं में शामिल हैं।