Punjab Lecturer Cadre Admit Card 2026: पंजाब लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। शिक्षा भर्ती निदेशालय (ERD), पंजाब ने 1,013 लेक्चरर पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन अलग-अलग विषयों के लिए 19, 20, 26 और 27 सितंबर 2026 को किया जाएगा।

Punjab Lecturer Admit Card 2026: 1013 पदों के लिए हॉल टिकट जारी

पंजाब शिक्षा विभाग की इस भर्ती के तहत कुल 1,013 लेक्चरर पद भरे जाने हैं। इनमें 829 नए पद और 184 बैकलॉग पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 14 सितंबर 2026 को उपलब्ध कराया गया है।

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाना होगा। हॉल टिकट में दी गई जानकारी में किसी तरह की गलती दिखाई देती है तो समय रहते संबंधित विभाग से संपर्क करना उचित रहेगा।

Punjab Lecturer Exam Date 2026: इन तारीखों में होगी परीक्षा

लेक्चरर कैडर भर्ती परीक्षा कई दिनों में आयोजित की जाएगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 19, 20, 26 और 27 सितंबर 2026 को होगी। विषय और शिफ्ट की जानकारी उम्मीदवार के एडमिट कार्ड में दी गई है।

तारीख परीक्षा 19 सितंबर 2026 निर्धारित विषय 20 सितंबर 2026 निर्धारित विषय 26 सितंबर 2026 निर्धारित विषय 27 सितंबर 2026 निर्धारित विषय

परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग टाइम के लिए अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत एडमिट कार्ड को ही अंतिम मानें, क्योंकि अलग-अलग विषयों की परीक्षा अलग शिफ्ट में हो सकती है।

Punjab Lecturer Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले ERD Punjab की आधिकारिक वेबसाइट erd.punjab.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Lecturer Cadre Recruitment से संबंधित लिंक तलाशें।

स्टेप 3. Punjab Lecturer Cadre Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 8. सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 9. इसमें अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा तारीख, शिफ्ट और केंद्र का पता जांचें।

स्टेप 10. हॉल टिकट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड पर कौन-कौन सी जानकारी होगी?

परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले अभ्यर्थियों को हॉल टिकट की सभी जानकारी अच्छी तरह जांचनी चाहिए। इसमें आमतौर पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट और परीक्षा से जुड़े निर्देश शामिल होते हैं।

खास तौर पर परीक्षा केंद्र का पता और रिपोर्टिंग टाइम जरूर देख लें, ताकि परीक्षा के दिन पहुंचने में परेशानी न हो।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी, वैध फोटो पहचान पत्र, परीक्षा के लिए जरूरी अन्य दस्तावेज, यदि रखना जरूरी है, जो निर्देशों में मांगे गए हों।

Punjab Lecturer Recruitment 2026 में कितने पद हैं?

इस भर्ती अभियान में कुल 1,013 पद हैं। भर्ती में 829 नियमित/नई रिक्तियां और 184 बैकलॉग पद शामिल हैं। भर्ती विभिन्न विषयों में लेक्चरर पदों के लिए आयोजित की जा रही है।

चयन प्रक्रिया क्या होगी?

इस भर्ती में उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शामिल है। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर आगे की प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।