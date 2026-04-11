PSEB Punjab Board Class 5th 2026 Date and Time LIVE Updates: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने कक्षा 8वीं का रिजल्ट 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार को घोषित कर दिया। 8वीं का रिजल्ट आ जाने के बाद अब 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा परिणाम का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। बोर्ड की ओर से कक्षा 5वीं का रिजल्ट भी जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।

पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं परिणाम 2026 की घोषणा होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा Jansatta.com/education पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी परिणाम चेक कर पाएंगे। रिजल्ट एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करना होगा।

पंजाब बोर्ड परिणाम 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जाएगा, जिसमें कुल उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ टॉपर्स के नाम, टॉप परफॉर्मिंग जिले, पुरस्कार आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। बता दें कि इस साल पीएसईबी कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से लेकर 12 मार्च 2026 के बीच सिगंल शिफ्ट में आयोजित की गई थी।

पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं का रिजल्ट जारी हो जाने के बाद स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. स्टूडेंट सबसे पहले PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट होम पेज पर Result पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब PSEB कक्षा 5 परिणाम 2022 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. ब्लैंक फील्ड में लॉगिन क्रेडेंशियल (रोल नंबर और नाम) दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब आपका पीएसईबी कक्षा 5 रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. रिजल्ट चेक करने के बाद उसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर रखें।

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