PSEB Board Exam: 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर कैंसिल, बोर्ड ने बताई यह वजह

Punjab Board Exams: पंजाब में 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 10वीं कक्षा के एग्जाम 24 मार्च से शुरू होंगे।

Punjab Board ने 12वीं क्लास का अंग्रेजी एग्जाम कैंसिल कर दिया है (Express photo by Gurmeet SIngh)

Punjab Board Exam 2023: पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने आज होने वाली 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा टाल दी है। अब यह एग्जाम शुक्रवार (24 फरवरी) दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक होना था। PSEB के अनुसार, आज होने वाला अंग्रेजी का एग्जाम प्रशासनिक वजहों से कैंसिल किया गया है। जल्द ही इस पेपर की नई तारीख घोषित की जाएगी। पंजाब बोर्ड ने हाल ही में कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम और कक्षा 12 बोर्ड एग्जाम की संशोधित डेटशीट (Class 12th Board Exam Date Sheet) जारी की थी। नई डेटशीट के अनुसार, कक्षा 12वीं की पर्यावरण शिक्षा परीक्षा 6 मार्च के बजाय 21 अप्रैल को होगी। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, कक्षा 12वीं के बोर्ड एग्जाम (class 12 board exams) 20 फरवरी से 20 अप्रैल के बीच आयोजित किए जा रहे हैं। 12वीं क्लास के पेपर दो बजे शुरू होते हैं । इसी तरह कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम (class 10 board exams) 24 मार्च से 20 अप्रैल के बीच आयोजित होंगे। 10वीं के एग्जाम मॉर्निंग सेशन में होंगे। इनका समय सुबह 10 बजे से 1.15 बजे तक रहेगा।

