PSEB Punjab Board Class 5th, 8th Result 2026 LIVE Updates: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जल्द ही पीएसईबी कक्षा 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए नतीजे घोषित करने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब बोर्ड कक्षा 5 और 8 का परिणाम 2026 को 7 या 8 अप्रैल में जारी किया जा सकता है। हालांकि, रिजल्ट की सही तारीख पंजाब बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आएगी।
पंजाब बोर्ड कक्षा 5 और 8 परिणाम 2026 जारी होने के बाद इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र, पीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा Jansatta.com/education पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी छात्र और अभिभावक परिणामों की जांच कर सकते हैं।
पीएसईबी कक्षा 5 की परीक्षाएं 6 मार्च से 12 मार्च, 2026 तक आयोजित की गईं थी, जबकि कक्षा 8 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 27 फरवरी, 2026 के बीच हुईं थी। दोनों कक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने हैं, जिसमें दोनों कक्षाओं का परिणाम अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह में जारी किए जाने की उम्मीद है।
पंजाब बोर्ड परिणाम 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जाएगा, जिसमें कुल उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ टॉपर्स के नाम, टॉप परफॉर्मिंग जिले, पुरस्कार आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। छात्र इस लाइव ब्लॉग के जरिए जान लीजिए पंजाब बोर्ड कक्षा 5 रिजल्ट 2026 के जारी होने से लेकर स्कोरकार्ड डाउनलोड करने तक हर जरूरी जानकारी।
ऐसे करें चेक PSEB Class 5th, 8th Result 2026
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “Results” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. संबंधित लिंक (कक्षा 5 या कक्षा 8) चुनें।
स्टेप 4. अपना रोल नंबर या नाम डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकालकर रखें।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: वेबसाइट स्लो होने पर क्या करें
अगर वेबसाइट स्लो हो जाए तो छात्र थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करें। रिजल्ट के समय सर्वर पर लोड बढ़ जाता है।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: मार्कशीट का प्रिंट आउट रखें सुरक्षित
रिजल्ट चेक करने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट रखना जरूरी है।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा रिजल्ट
रिजल्ट देखने के लिए छात्र सबसे पहले pseb.ac.in वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद Class 8 Result लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दर्ज करें।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: छात्रों के लिए सलाह
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें। इससे रिजल्ट जारी होने पर उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: 2024 में क्या रहा रिजल्ट
2024 में कुल 2,91,917 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,86,987 पास हुए थे। कुल पास प्रतिशत 98.31% रहा था। यह पिछले वर्षों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन था।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: किसने हासिल किए थे 100 प्रतिशत अंक
नवजोत कौर ने भी 2025 में 600 में से 600 अंक हासिल किए थे और दूसरे स्थान पर रहीं। वहीं तीसरे स्थान पर भी नवजोत कौर ने 599 अंक हासिल किए थे। इस बार भी छात्र टॉपर्स की सूची का इंतजार कर रहे हैं।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: पिछले साल कौन थे टॉपर्स
पंजाब बोर्ड कक्षा 8वीं के टॉपर्स की बात करें तो 2025 में पुणीत वर्मा ने 600 में से 600 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया था। यह एक शानदार उपलब्धि थी। इस साल भी टॉपर्स को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: पिछले साल लड़के और लड़कियों का प्रदर्शन
2025 में लड़कियों का पास प्रतिशत 98.9% रहा, जबकि लड़कों का 96.49% था। यह दर्शाता है कि छात्राओं ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। इस बार भी लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: पिछले साल क्या रहा पास प्रतिशत
पिछले साल के रिजल्ट आंकड़ों के अनुसार, कुल पास प्रतिशत 97.30% रहा था। यह 2024 के 98.31% से थोड़ा कम था। हालांकि, लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था। इस साल भी छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट बेहतर रहेगा।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: कब हुई थी परीक्षाएं
पंजाब बोर्ड कक्षा 8वीं परीक्षा 2026 का आयोजन 17 फरवरी से 27 फरवरी तक किया गया था। परीक्षा राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इस साल भी बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं, जो जल्द जारी होने वाला है।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: कहां से मिलेगी ओरिजनल मार्कशीट
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को उनकी डिजिटल मार्कशीट में सभी विषयों के अंक, कुल स्कोर और पास/फेल स्टेटस देखने को मिलेगा। यह मार्कशीट अस्थायी होगी और मूल प्रमाणपत्र बाद में स्कूल से प्राप्त करना होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
पंजाब बोर्ड 8वीं परीक्षा 2026 में शामिल छात्रों के लिए जरूरी सूचना है कि रिजल्ट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। छात्र अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रोल नंबर या नाम की मदद से परिणाम चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित किया है कि DigiLocker के माध्यम से भी रिजल्ट उपलब्ध कराया जाएगा। इससे छात्रों को मार्कशीट डाउनलोड करने में आसानी होगी।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट में क्या मिलेगी जानकारी
पंजाब बोर्ड द्वारा जारी डिजिटल मार्कशीट में विषयवार अंक और कुल प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: पिछले साल कब जारी हुआ था रिजल्ट
PSEB Class 8 Result 2026 की तारीख को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पिछले साल 4 अप्रैल को परिणाम जारी हुआ था, जबकि 2024 में 30 अप्रैल को रिजल्ट घोषित हुआ था। ऐसे में इस साल भी अप्रैल के अंत तक रिजल्ट आने की संभावना है। छात्र अपना रिजल्ट रोल नंबर या नाम से चेक कर सकते हैं।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: वेबसाइट हो सकती है डाउन
रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और बार-बार वेबसाइट रिफ्रेश न करें।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: डिजिलॉकर पर भी मिलेगा पीएसईबी रिजल्ट
बोर्ड छात्रों को DigiLocker के जरिए भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराएगा। परीक्षा फरवरी में ऑफलाइन मोड में हुई थी।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: ऑफलाइन जारी होगा परिणाम
पंजाब बोर्ड कक्षा 8वीं का रिजल्ट 2026 जल्द घोषित होने वाला है। इस बार भी बोर्ड ऑनलाइन मोड में परिणाम जारी करेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: कहां जारी होगा रिजल्ट
पंजाब बोर्ड कक्षा 5 और 8 का रिजल्ट पीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जारी किया जाएगा, जिसे चेक और डाउनलोड करने का लिंक और प्रक्रिया यहां मिलेगी।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: कब हुई थी परीक्षाएं
पंजाब बोर्ड कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षाएं 17 से 27 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होने वाले लाखों छात्र-छात्राएं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: कब जारी होगा रिजल्ट
PSEB कक्षा 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड इस महीने के अंत तक नतीजे जारी कर सकता है। बोर्ड अधिकारी के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अंतिम तैयारियां चल रही हैं, जिनके पूरा होते ही इस महीने के अंतिम स्प्ताह तक परिणाम जारी किए जा सकते हैं।