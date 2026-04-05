PSEB Punjab Board Class 5th, 8th Result 2026 LIVE Updates: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जल्द ही पीएसईबी कक्षा 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए नतीजे घोषित करने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब बोर्ड कक्षा 5 और 8 का परिणाम 2026 को 7 या 8 अप्रैल में जारी किया जा सकता है। हालांकि, रिजल्ट की सही तारीख पंजाब बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

पंजाब बोर्ड कक्षा 5 और 8 परिणाम 2026 जारी होने के बाद इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र, पीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर अपने रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा Jansatta.com/education पर दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी छात्र और अभिभावक परिणामों की जांच कर सकते हैं।

पीएसईबी कक्षा 5 की परीक्षाएं 6 मार्च से 12 मार्च, 2026 तक आयोजित की गईं थी, जबकि कक्षा 8 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 27 फरवरी, 2026 के बीच हुईं थी। दोनों कक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने हैं, जिसमें दोनों कक्षाओं का परिणाम अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह में जारी किए जाने की उम्मीद है।

पंजाब बोर्ड परिणाम 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किया जाएगा, जिसमें कुल उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ टॉपर्स के नाम, टॉप परफॉर्मिंग जिले, पुरस्कार आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। छात्र इस लाइव ब्लॉग के जरिए जान लीजिए पंजाब बोर्ड कक्षा 5 रिजल्ट 2026 के जारी होने से लेकर स्कोरकार्ड डाउनलोड करने तक हर जरूरी जानकारी।

ऐसे करें चेक PSEB Class 5th, 8th Result 2026

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Results” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. संबंधित लिंक (कक्षा 5 या कक्षा 8) चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर या नाम डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकालकर रखें।

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