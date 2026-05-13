PSEB 12th Class Result 2026 Out: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB), मोहाली ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। रिजल्ट की घोषणा 13 मई 2026, बुधवार को दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। इस साल जिन बच्चों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी वह बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। रिजल्ट एक्सेस करने के लिए छात्रों को अपने क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करना होगा।

इस साल का पासिंग प्रतिशत

इस साल पंजाब बोर्ड 12वीं की परीक्षा में कुल 91.46 फीसदी बच्चे पास हुए हैं जो कि पिछले साल से सिर्फ 0.46 फीसदी अधिक है। लास्ट ईयर का पासिंग प्रतिशत 91 फीसदी रहा था। 2024 में 12वीं में 93.04 फीसदी बच्चे पास हुए थे। बता दें कि इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कुल 2,65,417 स्टूडेंट्स उपस्थित हुए थे जिसमें से 2,42,755 स्टूडेंट्स ने परीक्षा पास की है। जो छात्र पास नहीं हो पाए हैं वह कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठ सकते हैं।

लड़कियों ने फिर मारी बाजी

पंजाब बोर्ड 12वीं के परीक्षा परिणाम में हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी है। इस साल लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 94.73 फीसदी रहा जबकि लड़कों का पासिंग प्रतिशत 88.52 फीसदी रहा। इस साल 1,39,716 लड़कों ने परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी जिसमें से 1,23,676 लड़कों ने परीक्षा पास की है, जबकि लड़कियों के परीक्षा में शामिल होने की संख्या 1,25,695 थी। इसमें से कुल 1,19,073 लड़कियोंं ने परीक्षा पास की है।

कहां और कैसे चेक करें पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट?

स्टेप 1. स्टूडेंट सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट — pseb.ac.in, indiaresults.com पर जाएं।

स्टेप 2. वेबसाइट के होमपेज पर ‘Results’ सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब पंजाब बोर्ड क्लास 12th रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. दिए गए फील्ड में अपने क्रेडेंशियल्स जैसे रोल नंबर और जन्म तिथि डालें।

स्टेप 5. क्लास 12 रिजल्ट 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें।