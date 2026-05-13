पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट बुधवार (13 मई 2026) को जारी कर दिया गया। रिजल्ट बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया। इस साल पंजाब बोर्ड 12वीं में कुल 91.46 फीसदी बच्चे पास हुए हैं जो पिछले साल से थोड़ा अधिक है। लास्ट ईयर कुल 91 फीसदी बच्चे पास हुए थे। बोर्ड ने इस साल के टॉपर्स के नाम भी जारी कर दिए हैं। इस साल पंजाब बोर्ड 12वीं में मानसा जिले की सुपनीत कौर ने टॉप किया है। गुरु नानक आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चोहला साहिब (मानसा) की छात्रा सुपनीत को 500 में से 500 नंबर मिले हैं।

टॉप 3 रैंक होल्डर रहीं छात्राएं

पंजाब बोर्ड 12वीं के परीक्षा परिणाम में लड़कियों के बेहतरीन प्रदर्शन का इस बात से ही आंका जा सकता है कि इस साल तीनों स्टेट टॉपर लड़कियां ही रही हैं। पहला स्थान मानसा जिले की सुपनीत कौर को मिला है। सुपनीत को 500 में से 500 नंबर मिले हैं। दूसरे स्थान पर लुधियाना की सुहानी चौहान हैं और तीसरे स्थान पर लुधियाना की ही दिवांशी रही हैं। इन तीनों छात्राओं के 500 में से 500 मार्क्स आए हैं। सुपनीत कौर साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट हैं जबकि सुहानी और दिवांशी आर्ट्स स्ट्रीम की छात्रा हैं।