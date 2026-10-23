PSSSB Group D Admit Card 2026 Direct Link: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 04/2026 के तहत आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के तहत पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 2,098 पदों को भरा जाना है।

PSSSB Group D Admit Card 2026: डायरेक्ट लिंक

पंजाब ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी नीचे दिए गए आधिकारिक लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक sssb.punjab.gov.in परीक्षा की तारीख 25 अक्टूबर 2026 कुल रिक्तियां 2,098 विज्ञापन संख्या 04/2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 22 अक्टूबर 2026

PSSSB Group D Hall Ticket 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर ‘What’s New’, ‘Current News’ या भर्ती से संबंधित सेक्शन देखें।

स्टेप 3. Group-D Written Examination, Advertisement No. 04/2026 के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. लॉगिन पेज पर आवेदन नंबर और जन्मतिथि सहित मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड में सभी विवरण जांचें।

स्टेप 7. हॉल टिकट डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

25 अक्टूबर को होगी PSSSB ग्रुप डी की परीक्षा

PSSSB की ग्रुप डी लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। भर्ती के तहत सेवादार, चौकीदार, सफाई सेवक और अन्य ग्रुप डी पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

एडमिट कार्ड में ये विवरण जरूर जांचें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थियों को निम्नलिखित जानकारियों का मिलान करना चाहिए:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

आवेदन या रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

फोटो और हस्ताक्षर

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

यदि नाम, फोटो या किसी अन्य विवरण में गलती हो, तो परीक्षा से पहले बोर्ड के आधिकारिक संपर्क माध्यम से सहायता लें।

परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें और एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम का पालन करें। हॉल टिकट के साथ स्वीकार्य फोटो पहचान पत्र ले जाएं। मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के संबंध में एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

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