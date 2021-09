PSSSB Admit Card 2021: आयोग ने जारी किये एडमिट कार्ड, 3 अक्टूबर को होनी है परीक्षा

PSSSB Admit Card 2021: बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में वैध आईडी प्रूफ के साथ अपने ई-एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना चाहिए।

PSSSB Admit Card 2021: पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) द्वारा विभिन्न पदों के एडमिट कार्ड जारी किया गया है। उम्मीदवार 27 सितंबर, 2021 से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, ब्लॉक लेवल इंडस्ट्रियल ऑफिसर आदि पद के लिए प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। इन पदों के लिए परीक्षा 3 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की जाएगी।

बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में वैध आईडी प्रूफ के साथ अपने ई-एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले जाना चाहिए। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार की सेल्फ अटेस्टेड फोटो होनी चाहिए। उम्मीदवार ध्यान दें कि परीक्षा के दिन रिपोर्टिंग का समय सुबह 9 बजे है और किसी भी उम्मीदवार को सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

PSSSB Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: उम्मीदवार सबसे पहले पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) की ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिये गये लिंक ‘Click here to download Admit Card for written examination on dated 03.10.2021 for the Posts of Block Level Extension Officer/Senior Industrial Promotion Officer/Excise and Taxation Inspector (Advt. 09/2021) !!NEW!.” पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसके बाद एक नई विंडो खुलेगी। उम्मीदवारों को अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करना होगा।

स्टेप 4: उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड उनके सामने होगा। कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट ले लें।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल जैसी स्टेशनरी की वस्तुओं को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। PSSSB 2021 परीक्षा 2 घंटे की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा अंग्रेजी और पंजाबी दोनों में होगी।

