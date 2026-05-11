PSEB Punjab Board 12th Result 206 LIVE: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) कल 12 मई 2026 को कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र-छात्राएं अपना स्कोर आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर रोल नंबर की मदद से चेक कर सकेंगे। पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और पीएसईबी 12वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक की पूरी जानकारी यहां मिलेगी।

कब हुई थी परीक्षा?

PSEB कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाएं मार्च 2026 में आयोजित की गई थीं। परीक्षा राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में संपन्न हुई थी। बोर्ड द्वारा कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

PSEB 12th Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले पीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “PSEB 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर या मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट या PDF डाउनलोड कर लें।

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

ऑनलाइन जारी होने वाली अस्थायी मार्कशीट में निम्न जानकारियां दी जाएंगी।

छात्र का नाम

रोल नंबर

माता-पिता का नाम

विषयवार अंक

कुल अंक

पास/फेल स्थिति

ग्रेड और प्रतिशत

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?

पिछले वर्ष पंजाब बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट बेहतर रहा था और लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से अच्छा रहा था। इस बार भी छात्रों को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है।

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