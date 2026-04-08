PSEB Punjab Board Class 5th, 8th Result 2026 Date, Time LIVE Updates: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड अप्रैल के दूसरे सप्ताह में किसी भी तारीख को दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपने परिणाम आसानी से देख सकेंगे। इसके साथ ही छात्र और अभिभावक Jansatta.com/education पर उपलब्ध डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी रिजल्ट चेक कर पाएंगे।

कब हुई थीं परीक्षाएं

पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से 12 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच संपन्न हुई थीं। अब दोनों कक्षाओं के परिणाम अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी घोषणा

पंजाब बोर्ड रिजल्ट 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेगा। इस दौरान कुल पास प्रतिशत, टॉपर्स के नाम, टॉप प्रदर्शन करने वाले जिले और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की जाएगी।

ऐसे करें PSEB Result 2026 चेक

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले pseb.ac.in वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Results” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. कक्षा 5वीं या 8वीं का संबंधित लिंक चुनें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर या नाम दर्ज करें।

स्टेप 5. “Submit” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें।

स्टेप 7. भविष्य के लिए प्रिंट आउट जरूर रखें।

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