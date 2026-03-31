पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) 5 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाला कैंडिडेट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए उम्मीदवारों को उनके एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा।

PSSSB Exam 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका

ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

कैंडिडेट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर Advertisements’ या ‘Current News’ सेक्शन में ‘Download Admit Card for Group-D Posts’ के लिंक पर क्लिक करें।

जारी हो गया सीटीईटी रिजल्ट, ctet.nic.in पर Direct Link से चेक करें कैंडिडेट्स

अब जो विंडो खुलेगी वहां अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर Submit पर क्लिक करें।

एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।

PSSSB Group D Exam 2026: Admit Card Download Direct Link- gndu.ac.in/SSSB_Recruitment_05042026/index.aspx

परीक्षा की तिथि और समय

बता दें कि यह परीक्षा 5 अप्रैल 2026, रविवार को सिंगल डे और सिंगल शिफ्ट में ही आयोजित की जाएगी। परीक्षा राज्य के अलग-अलग सेंटर्स पर आयजित होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ पहुंचना होगा। सेंटर की पूरी डिटेल आपको एडमिट कार्ड के अंदर मिल जाएगी। बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट एडमिट कार्ड में दिए रिपोर्टिंग टाइम पर ही पहुंचे।

406 रिक्तियों के लिए आयोजित होगी परीक्षा

बता दें कि पंजाब के सरकारी विभागों में ग्रुप डी के रिक्त पदों के लिए इस भर्ती के तहत कुल 406 खाली पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है वह 5 अप्रैल को होने वाली लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। कैंडिडेट ध्यान रखें कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 गलत प्रश्नों पर 1 नंबर काटा जाएगा। पेपर की टाइमिंग सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक होगी।