PSEB Punjab Board Class 5th Result 2026: पंजाब में कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणाम का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। 6 मार्च से लेकर 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित हुई 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का परिणाम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जारी किया जाए। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। वह रिजल्ट जारी होने के बाद अपना रोल नंबर का इस्तेमाल करके रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।

कब जारी होगा रिजल्ट?

पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं का रिजल्ट कब जारी होगा इसको लेकर बोर्ड ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन पिछले कुछ साल के ट्रेंड्स को देखते हुए ये माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। पिछले साल यानी साल 2025 में यह रिजल्ट 30 मार्च को ही जारी कर दिया गया था। लास्ट ईयर 5वीं में कुल 99.54 प्रतिशत बच्चे पास हुए थे।

पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे?

पंजाब में 5वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम पूरे राज्य भर के केंद्रों पर 6 मार्च से लेकर 12 मार्च 2026 के बीच आयोजित हुए थे। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सिंगल शिफ्ट में आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को एग्जाम पास करने के लिए कम से कम 33 परसेंट मार्क्स लाने होंगे।

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8वीं क्लास के रिजल्ट का भी हो रहा इंतजार

पंजाब में 5वीं के साथ-साथ 8वीं क्लास के रिजल्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। 8वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच आयोजित हुई थी और इसका रिजल्ट भी अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है।

रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे करें चेक?

स्टेप 1. PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb-ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर उपलब्ध PSEB कक्षा 5 परिणाम 2022 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. ब्लैंक फील्ड में लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब आपका पीएसईबी कक्षा 5 रिजल्ट 2025 स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 5. रिजल्ट चेक करने के बाद उसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर रखें।