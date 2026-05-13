PSEB Punjab Board 12th Result 206 LIVE: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) आज यानी 13 मई 2026 को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. अमरपाल सिंह दोपहर 12:30 बजे आधिकारिक रूप से परिणाम घोषित करेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और पीएसईबी 12वीं रिजल्ट डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी डिटेल Jansatta.com/education पर मिलेगी।
PSEB Punjab Board 12th Result LIVE Update Direct Link
छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर पर पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक कर सकेत हैं, जिसके लिए पीएसईबी 12वीं रिजल्ट डिजिलॉकर लिंक यहां दिया गया है।
इस वर्ष पंजाब बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल्स की मदद से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
PSEB 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं, उनमें छात्रों को दोनों में अलग-अलग पास होना होगा।
जो छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। बोर्ड जल्द ही सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखें भी घोषित करेगा। पिछले वर्ष सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 8 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक आयोजित हुई थीं।
PSEB 12th Result 2026 कैसे चेक करें?
छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।
स्टेप 1. सबसे पहले PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर दिखाई दे रहे “PSEB 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर या मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट या PDF डाउनलोड कर लें।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: लाखों छात्रों को रिजल्ट का इंतजार
पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार लाखों छात्र और अभिभावक कर रहे हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र अपने परिणाम को लेकर उत्साहित हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय होगी। बोर्ड की ओर से रिजल्ट तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा DigiLocker के जरिए भी अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की संभावना जताई जा रही है।
Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: कुछ ही देर में जारी होगा पंजाब बोर्ड 12वीं का रिजल्ट
पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट बस कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: रोल नंबर तैयार रखें छात्र
PSEB 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर तैयार रखना चाहिए। बिना रोल नंबर के रिजल्ट देखने में परेशानी हो सकती है। कई बार छात्र एडमिट कार्ड खो देते हैं, इसलिए रिजल्ट जारी होने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें। बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करने के दौरान सही जानकारी दर्ज करना जरूरी है। यदि वेबसाइट पर एरर आए तो कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी एक कॉपी मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में सेव कर लें।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: पिछले साल अगस्त में हुई थी सप्लीमेंट्री परीक्षा
पिछले वर्ष PSEB 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 8 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक हुई थी। इस बार भी सप्लीमेंट्री परीक्षा अगस्त में आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बोर्ड ने अभी आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की है। छात्रों को रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। सप्लीमेंट्री परीक्षा छात्रों को दूसरा मौका प्रदान करती है।
PSEB 12th Result 2026 LIVE: अगर एडमिट कार्ड खो जाए तो क्या करें?
अगर किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड खो गया है तो उन्हें इसके लिए अपने स्कूल से संपर्क करना चाहिए। स्कूल की ओर से उन्हें स्कूल कोड, रोल नंबर जैसी जानकारी मुहैया करा दी जाएगी। इसके बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद क्या करें छात्र?
PSEB 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आगे की पढ़ाई की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो छात्र अच्छे अंक हासिल करेंगे वे कॉलेज एडमिशन और प्रोफेशनल कोर्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं जिन छात्रों के अंक उम्मीद से कम आएंगे, वे रीचेकिंग या सप्लीमेंट्री परीक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। रिजल्ट के बाद करियर काउंसलिंग लेना भी फायदेमंद हो सकता है। मार्कशीट और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं रिजल्ट
छात्र अपने मोबाइल फोन के जरिए भी PSEB 12वीं रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए मोबाइल ब्राउजर में pseb.ac.in वेबसाइट ओपन करनी होगी। इसके बाद रिजल्ट लिंक पर क्लिक कर रोल नंबर दर्ज करें। कुछ ही सेकंड में रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। मोबाइल पर मार्कशीट डाउनलोड कर PDF के रूप में सेव भी किया जा सकता है। छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट चेक करते समय इंटरनेट कनेक्शन सही रखें। भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट लोड होने में समय लग सकता है।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी होगा रिजल्ट
PSEB अध्यक्ष डॉ. अमरपाल सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज 12वीं रिजल्ट की घोषणा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुल पास प्रतिशत, टॉपर्स और जिलेवार प्रदर्शन की जानकारी साझा की जा सकती है। रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद लिंक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। छात्रों और अभिभावकों की नजरें आज के परिणाम पर टिकी हुई हैं। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी लड़कियों के प्रदर्शन पर खास ध्यान रहेगा। बोर्ड द्वारा रिजल्ट से जुड़ी सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
PSEB 12th Result 2026 LIVE: 2024 में गैर सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत था ज्यादा
साल 2024 में पंजाब के सरकारी स्कूलों का पास परसेंटेज 92.57 परसेंट था। वहीं गैर-सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 94.63 परसेंट था और सहायता प्राप्त स्कूलों का पास परसेंटेज 91.86 परसेंट था।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: मार्कशीट में ये डिटेल्स जरूर जांचें
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को अपनी मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल स्टेटस ध्यान से जांचना चाहिए। यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है तो तुरंत स्कूल प्रशासन या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें। कई बार तकनीकी कारणों से डिटेल्स में त्रुटियां हो सकती हैं। मार्कशीट भविष्य के एडमिशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज होती है। इसलिए छात्रों को इसे सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। डिजिटल और प्रिंट दोनों कॉपी संभालकर रखें।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका मिलेगा
जो छात्र PSEB 12वीं परीक्षा में किसी विषय में फेल हो जाएंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखें घोषित करेगा। पिछले साल सप्लीमेंट्री परीक्षाएं अगस्त महीने में आयोजित की गई थीं। सप्लीमेंट्री परीक्षा छात्रों को अपना साल बचाने का एक और अवसर देती है। बोर्ड की ओर से आवेदन प्रक्रिया और फीस की जानकारी भी जल्द जारी की जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: वेबसाइट स्लो होने पर क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद PSEB की वेबसाइट पर भारी संख्या में छात्र विजिट कर सकते हैं। ऐसे में वेबसाइट स्लो या अस्थायी रूप से बंद हो सकती है। छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे कुछ मिनट बाद दोबारा वेबसाइट खोलने की कोशिश करें। इसके अलावा DigiLocker का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। रिजल्ट देखने के दौरान सही रोल नंबर दर्ज करना जरूरी है। गलत जानकारी भरने पर रिजल्ट स्क्रीन पर नहीं आएगा। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: फरवरी से अप्रैल तक चली थीं परीक्षाएं
पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। इस बार लाखों छात्रों ने बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। बोर्ड ने तय समय के अनुसार आज परिणाम जारी करने का फैसला किया है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे रिजल्ट से पहले अपना रोल नंबर तैयार रखें ताकि परिणाम आसानी से चेक किया जा सके।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: DigiLocker पर भी उपलब्ध होगी मार्कशीट
PSEB 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र DigiLocker के माध्यम से भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को DigiLocker अकाउंट में लॉगिन करना होगा। डिजिटल मार्कशीट कई कॉलेजों और संस्थानों में मान्य होती है। बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी मार्कशीट सुरक्षित रखें। आधिकारिक वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने की स्थिति में DigiLocker एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। छात्र मोबाइल फोन के जरिए भी आसानी से रिजल्ट और मार्कशीट एक्सेस कर पाएंगे।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: पास होने के लिए चाहिए 33 प्रतिशत अंक
PSEB 12वीं परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। जिन विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, उनमें अलग-अलग पास होना जरूरी रहेगा। यदि कोई छात्र किसी विषय में न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होना होगा। बोर्ड जल्द ही सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट देखने के बाद अपनी मार्कशीट ध्यान से जांच लें। किसी भी गलती की स्थिति में स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: ऐसे चेक करें PSEB 12वीं रिजल्ट
छात्र सबसे पहले PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं। इसके बाद होमपेज पर दिए गए “PSEB 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें। अब अपना रोल नंबर और मांगी गई जानकारी भरें। सबमिट बटन दबाते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। रिजल्ट देखने के दौरान इंटरनेट कनेक्शन स्थिर रखना जरूरी है। यदि वेबसाइट ओपन न हो तो कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट देखें।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: 12:30 बजे एक्टिव होगा रिजल्ट लिंक
PSEB 12वीं रिजल्ट 2026 का लिंक दोपहर 12:30 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव किया जाएगा। छात्र pseb.ac.in वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और जरूरी लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी। बोर्ड ने कहा है कि वेबसाइट पर रिजल्ट उपलब्ध होने के तुरंत बाद छात्र मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए छात्रों को कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करने की सलाह दी गई है। DigiLocker पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी।
pseb.ac.in, Punjab Board 12th Result 2026 LIVE: 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड आज दोपहर 12:30 बजे कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। लाखों छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. अमरपाल सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए परिणाम घोषित करेंगे। इस बार परीक्षा फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी। छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर तैयार रखना चाहिए। वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है।