PSEB Punjab Board 12th Result 206 LIVE: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) आज यानी 13 मई 2026 को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. अमरपाल सिंह दोपहर 12:30 बजे आधिकारिक रूप से परिणाम घोषित करेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। पंजाब बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और पीएसईबी 12वीं रिजल्ट डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी डिटेल Jansatta.com/education पर मिलेगी।

PSEB Punjab Board 12th Result LIVE Update Direct Link

छात्र आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर पर पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक कर सकेत हैं, जिसके लिए पीएसईबी 12वीं रिजल्ट डिजिलॉकर लिंक यहां दिया गया है।

इस वर्ष पंजाब बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल्स की मदद से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

PSEB 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल हैं, उनमें छात्रों को दोनों में अलग-अलग पास होना होगा।

जो छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। बोर्ड जल्द ही सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखें भी घोषित करेगा। पिछले वर्ष सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 8 अगस्त से 29 अगस्त 2025 तक आयोजित हुई थीं।

PSEB 12th Result 2026 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिखाई दे रहे “PSEB 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर या मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट या PDF डाउनलोड कर लें।

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