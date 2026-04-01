पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) जल्द ही कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जारी करने की तैयारी में है। इस साल पंजाब बोर्ड की कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक ऑफलाइन (पेन-पेपर मोड) में आयोजित की गई थीं।
कहां चेक करें पंजाब बोर्ड रिजल्ट 2026
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर या नाम दर्ज करना होगा। इसके अलावा डिजिलॉकर पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी।
ऐसे करें चेक PSEB Class 8 Result 2026
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2. “Class 8 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. रोल नंबर या नाम दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए प्रिंट या डाउनलोड कर लें।
डिजिटल मार्कशीट में क्या होगा?
ऑनलाइन मार्कशीट में छात्रों के विषयवार अंक, कुल स्कोर और पास/फेल स्टेटस की पूरी जानकारी दी जाएगी।
पिछले साल क्या रहा रिजल्ट
पिछले वर्ष (2025) कक्षा 8वीं का कुल पास प्रतिशत 97.30% रहा था, जो 2024 के 98.31% से थोड़ा कम था।
लड़कियों का पास प्रतिशत: 98.9%
लड़कों का पास प्रतिशत: 96.49%
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: कब शुरू होगी रिचेकिंग प्रक्रिया
रीचेकिंग प्रक्रिया की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। छात्र समय पर आवेदन करें।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट के बाद प्रवेश प्रक्रिया
रिजल्ट के बाद छात्रों को अगली कक्षा यानी 9वीं में प्रवेश मिलेगा। इसके लिए स्कूलों में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट तय करेगा आगे की दिशा
छात्रों के लिए यह रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके आगे की पढ़ाई की दिशा तय करता है।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: अभिभावकों को सलाह
अभिभावकों को भी सलाह दी जाती है कि वे बच्चों का मनोबल बनाए रखें और उनके परिणाम को सकारात्मक रूप से लें।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट के साथ जारी होगी टॉपर्स लिस्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड टॉपर्स की सूची भी जारी करेगा। इसमें टॉप 3 छात्रों के नाम शामिल होंगे।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: सही से चेक करें मार्कशीट
छात्रों को चाहिए कि वे रिजल्ट के बाद अपनी मार्कशीट में सभी विवरण सही तरीके से जांच लें।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: मार्कशीट में गलती होने पर क्या करें
पंजाब बोर्ड कक्षा 5 और 8 का रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड की गई मार्कशीट में अगर किसी प्रकार की गलती मिलती है, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट
रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए छात्र pseb.ac.in वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
PSEB Class 8th Result 2026 LIVE: 8वीं में पिछले साल किसने किया था टॉप?
PSEB क्लास 8 के टॉपर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पुनीत वर्मा ने 600 में से 600 के परफेक्ट स्कोर के साथ पहला रैंक हासिल किया। नवजोत कौर ने भी 600 स्कोर किया लेकिन टाई-ब्रेकिंग क्राइटेरिया के आधार पर दूसरे स्थान पर रहीं, जिससे कड़ा एकेडमिक कॉम्पिटिशन दिखा।
PSEB Class 8th Result 2026 LIVE: पंजाब बोर्ड 8वीं का पासिंग क्राइटेरिया
PSEB क्लास 8 के लिए स्टूडेंट्स को अगली क्लास में जाने के लिए बोर्ड द्वारा तय की गई मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट पूरी करनी होंगी। स्टूडेंट्स को थ्योरी और कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन (CCE) को मिलाकर कुल मिलाकर कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के थ्योरी सब्जेक्ट में 25 फीसदी मार्क्स लाने होंगे।
स्टूडेंट्स को कुल नौ सब्जेक्ट्स की परीक्षा देनी होगी। ग्रुप A के सभी सब्जेक्ट्स पास करना जरूरी है, जबकि ग्रुप B के सब्जेक्ट्स लेने होंगे और उनके मार्क्स और ग्रेड्स फाइनल सर्टिफिकेट में शामिल किए जाएंगे।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: पिछले साल क्या रहा पास प्रतिशत
पिछले साल के रिजल्ट आंकड़ों के अनुसार, कुल पास प्रतिशत 97.30% रहा था। यह 2024 के 98.31% से थोड़ा कम था। हालांकि, लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था। इस साल भी छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि रिजल्ट बेहतर रहेगा।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE: कॉपियों की चेकिंग का काम पूरा, जल्द जारी होगा रिजल्ट
पंजाब बोर्ड 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। बोर्ड ने आंसर शीट्स का मूल्यांकन लगभग पूरा कर लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड किसी भी समय रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। पंजाब बोर्ड 5वीं और 8वीं रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE: पंजाब बोर्ड के ग्रेडिंग सिस्टम को समझिए
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) मार्क्स के साथ-साथ एक ग्रेडिंग सिस्टम भी फॉलो करता है, जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को A+, A, B+ ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। इससे सिर्फ न्यूमेरिकल स्कोर के बजाय एकेडमिक परफॉर्मेंस का बड़ा मूल्यांकन करने में मदद मिलती है।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE: कब जारी होगा पंजाब बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट?
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर PSEB क्लास 5th और 8th के रिजल्ट 2026 जारी करेगा। स्टूडेंट्स अप्रैल के पहले हफ्ते में रिजल्ट आने की उम्मीद कर सकते हैं।
PSEB 5th 8th Class Result 2026 LIVE: स्टूडेंट्स को मिलेगा रीचेकिंग और री-इवैल्यूएशन का ऑप्शन
पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जल्द जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं वे बोर्ड की गाइडलाइंस जारी होने के बाद रीचेकिंग या री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इस प्रोसेस से आंसर शीट में मार्किंग या टोटलिंग में गलतियों के लिए वेरिफिकेशन किया जा सकता है।
PSEB 5th 8th Class Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने चाहिए मार्क्स?
PSEB बोर्ड क्लास 5वीं और 8वीं के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE: कभी भी जारी किया जा सकता है पंजाब बोर्ड 5वीं 8वीं का रिजल्ट
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम कभी भी जारी कर सकता है। रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर्स का नाम, पास परसेंटेज, मार्किंग स्कीम, ग्रेडिंग सिस्टम, पासिंग मार्क्स जैसी जानकारी शेयर की जाएंगी।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE: कॉपियों की चेकिंग का काम पूरा, जल्द जारी होगा रिजल्ट
पंजाब बोर्ड 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। बोर्ड ने आंसर शीट्स का मूल्यांकन लगभग पूरा कर लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड किसी भी समय रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। पंजाब बोर्ड 5वीं और 8वीं रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है।
PSEB 5th and 8th Class Result 2026 LIVE: ऐसे करें चेक PSEB Class 5th 8th रिजल्ट
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।
स्टेप 2. “Class 8 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. रोल नंबर या नाम दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के लिए प्रिंट या डाउनलोड कर लें।
PSEB 5th 8th Class Result 2026 LIVE: ऑनलाइन जो मार्कशीट मिलेगी वह प्रोविजनल मार्कशीट होगी
पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को जो मार्कशीट ऑनलाइन मिलेगी वह प्रोविजनल मार्कशीट होगी। ओरिजनल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूल से मिलेगी।
PSEB 5th 8th Class Result 2026 LIVE: पास होने के लिए कितने चाहिए मार्क्स?
PSEB बोर्ड क्लास 5वीं और 8वीं के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE: कब जारी होगा पंजाब बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट?
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर PSEB क्लास 5th और 8th के रिजल्ट 2026 जारी करेगा। स्टूडेंट्स अप्रैल के पहले हफ्ते में रिजल्ट आने की उम्मीद कर सकते हैं।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update:स्कूलों से भी मिलेगा रिजल्ट
बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होने के बाद स्कूलों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी। छात्र अपने स्कूल से भी सहायता ले सकते हैं।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: कब हुई थी परीक्षाएं
पंजाब बोर्ड कक्षा 8वीं परीक्षा 2026 का आयोजन 17 फरवरी से 27 फरवरी तक किया गया था। परीक्षा राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इस साल भी बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। अब सभी की नजरें रिजल्ट पर टिकी हैं, जो जल्द जारी होने वाला है।
PSEB 5th and 8th Class Result 2026 LIVE: बच्चों को मार्कशीट में मिलेगी यह जानकारी
पंजाब बोर्ड क्लास 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट ऑनलाइन प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे जिसमें स्टूडेंट की जानकारी, प्राप्तांक और पास स्टेटस जैसी जरूरी डिटेल्स होंगी।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: पिछले साल 8वीं का टॉपर कौन था?
पंजाब बोर्ड कक्षा 8वीं के टॉपर्स की बात करें तो 2025 में पुणीत वर्मा ने 600 में से 600 अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया था। यह एक शानदार उपलब्धि थी। इस साल भी टॉपर्स को लेकर उत्सुकता बनी हुई है।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: किन-किन तरीकों से चेक किया जा सकता है रिजल्ट?
पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा दूसरी IndiaResults पर या SMS के जरिए भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
PSEB 5th Class Result 2026 LIVE: पांचवीं का रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया?
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) जल्द ही क्लास 5वीं का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट परीक्षा पास कर लेंगे उन्हें आगे कक्षा 6वीं में एडमिशन लेना होगा। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कूल 5वीं तक है तो उन्हें आगे की क्लास में एडमिशन के लिए नए स्कूल में एडमिशन लेना होगा।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE: कहां चेक कर सकते हैं पंजाब बोर्ड 5वीं 8वीं का रिजल्ट
पंजाब बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में जारी होने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in और punjab.indiaresults.com पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे।
PSEB 5th 8th Result 2026 LIVE Update: पिछले साल लड़के और लड़कियों का प्रदर्शन
2025 में लड़कियों का पास प्रतिशत 98.9% रहा, जबकि लड़कों का 96.49% था।
यह दर्शाता है कि छात्राओं ने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। इस बार भी लड़कियों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।