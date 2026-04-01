पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) जल्द ही कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे जारी करने की तैयारी में है। इस साल पंजाब बोर्ड की कक्षा 8वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक ऑफलाइन (पेन-पेपर मोड) में आयोजित की गई थीं।

कहां चेक करें पंजाब बोर्ड रिजल्ट 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपना रोल नंबर या नाम दर्ज करना होगा। इसके अलावा डिजिलॉकर पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐसे करें चेक PSEB Class 8 Result 2026

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Class 8 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर या नाम दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए प्रिंट या डाउनलोड कर लें।

डिजिटल मार्कशीट में क्या होगा?

ऑनलाइन मार्कशीट में छात्रों के विषयवार अंक, कुल स्कोर और पास/फेल स्टेटस की पूरी जानकारी दी जाएगी।

पिछले साल क्या रहा रिजल्ट

पिछले वर्ष (2025) कक्षा 8वीं का कुल पास प्रतिशत 97.30% रहा था, जो 2024 के 98.31% से थोड़ा कम था।

लड़कियों का पास प्रतिशत: 98.9%

लड़कों का पास प्रतिशत: 96.49%

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