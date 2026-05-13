Punjab board 12th Result 2026 on DigiLocker: पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड आज यानी 13 मई 2026 को दोपहर 12:30 बजे पीएसईबी 12वीं रिजल्ट 2026 जारी करेगा, जिसके बाद छात्र अपना पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा रिजल्ट DigiLocker पर भी उपलब्ध रहेगा। डिजिलॉकर पर रिजल्ट देखने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और पीएसईबी 12वीं रिजल्ट डिजिलॉकर डायरेक्ट लिंक की पूरी जानकारी Jansatta.com/education पर मिलेगी।

पंजाब बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, छात्र अपने रोल नंबर और अन्य जरूरी डिटेल्स की मदद से ऑनलाइन मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि ऑनलाइन उपलब्ध मार्कशीट प्रोविजनल होगी। छात्रों को बाद में स्कूल से ओरिजिनल मार्कशीट प्राप्त करनी होगी।

PSEB Punjab Board 12th Result LIVE Update Direct Link

कब हुई थीं PSEB 12वीं बोर्ड परीक्षाएं?

PSEB Class 12 बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। परीक्षा की शुरुआत होम साइंस विषय से हुई थी। प्रत्येक परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई थी।

DigiLocker पर ऐसे चेक करें PSEB 12th Result 2026

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके DigiLocker से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट results.digilocker.gov.in या DigiLocker ऐप खोलें।

स्टेप 2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार कार्ड की मदद से लॉगिन करें। नए यूजर्स को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।

स्टेप 3. होमपेज पर दिए गए ‘Education’ या ‘Results’ सेक्शन में जाएं।

स्टेप 4. अब बोर्ड की सूची में से Punjab Board को चुनें।

स्टेप 5. इसके बाद ‘Class 12 Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 6. रोल नंबर, पासिंग ईयर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 7. Submit बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 8. मार्कशीट डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें।

PSEB 12th Result 2026: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

पंजाब बोर्ड 12वीं परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है। यह नियम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर लागू होगा। साथ ही ओवरऑल 33 प्रतिशत अंक भी अनिवार्य हैं।

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?

पिछले वर्ष PSEB Class 12 Result 14 मई 2025 को जारी किया गया था। उस समय कुल 2,65,388 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,41,506 छात्र सफल घोषित हुए थे। कुल पास प्रतिशत 91 फीसदी रहा था।

रिजल्ट में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा था। लड़कियों का पास प्रतिशत 94.32 फीसदी जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 88.08 फीसदी दर्ज किया गया था।