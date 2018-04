PSEB 12th Result 2018: परिणाम जारी, परीक्षार्थी pseb.ac.in पर देखें अपने नंबर

PSEB 12th Result 2018 Updates: पंजाब बोर्ड का रिजल्ट आज (23 अप्रैल) को घोषित हो गया है। पंजाब एजुकेशन स्कूल बोर्ड (PESB) की 12वीं क्लास का रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.pseb.ac.in पर जारी किया गया है। इस बार 12वीं कॉमर्स के 31,364 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। इनमें से 26,643 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मतलब 84.95 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। वहीं आर्ट स्‍ट्रीम की बात करें तो 2,12,945 स्टूडेंट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था, जिनमें से केवल 1,38,643 स्टूडेंट्स ही पास हुए। मतलब कुल 65.11 फीसदी स्टूडेंट्स ही पास हुए। वहीं साइंस की बात करें तो इसके लिए 55,976 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। इनमें से केवल 32,907 स्टूडेंट्स ही पास हुए। मतलब कुल 58.79 फीसदी स्टूडेंट्स ही पास हुए हैं।

पंजाब बोर्ड ने 12वीं क्लास के एग्जाम 28 फरवरी से 24 मार्च के बीच लिए थे। इस साल 3,27,159 स्टूडेंट्स ने पंजाब बोर्ड के 12वीं क्लास के एग्जाम दिए थे और 4,06,200 स्टूडेंट्स ने पंजाब बोर्ड से 10वीं क्लास के एग्जाम दिए थे। पिछले साल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) ने मई के तीसरे सप्ताह में पीएसईबी कक्षा 12 वीं परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। 2017 में, पीएसईबी कक्षा 10 यानी मैट्रिक परीक्षा का पास प्रतिशत 57.50 और पीएसईबी कक्षा 12 वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के लिए 62.36 प्रतिशत था।

ऐसे चेक करें PSEB 12th Result 2018: सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.pseb.ac.in पर जाएं। यहां सबसे ऊपर रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर, नाम, अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होगी- जैसे साइंस, आर्ट या कॉमर्स, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी डालना होगा। अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। इसके बाद सामने आ रहा कैप्चा डालना होगा। इसके बाद सामने आ रहे Go पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा।

Punjab Board, PSEB 12th Result 2018 UPDATES

– अब बोर्ड की वेबसाइट पर संदेश आ रहा है, ”Senior Secondary (10+2) Examination Provisional Result March 2018 NOW AVAILABLE Result of Class Sr Secondary 2018, Earlier released On Website was Withdrawn due to Some Technical reason. Now it is Available on Website.”

– PSEB 12th Result 2018: 2014 में, कक्षा 12 की परीक्षा में लगभग 2.99 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। जिनमें से 84.42 प्रतिशत छात्र परीक्षा में पास हुए थे। साल 2015 में, कुल पास प्रतिशत 76.24 प्रतिशत के साथ नीचे चला गया था। 2016 में यह 79.55 प्रतिशत के साथ थोड़ा सुधार हुआ। वर्ष 2017 में, कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 62.36 प्रतिशत था।

– PSEB 12th Result 2018: जिला शिक्षा विभाग ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए अपने स्कूल में व्यावहारिक परीक्षाएं आयोजित की थीं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (पीएसईबी) ने 1 से 4 अप्रैल तक परीक्षाएं आयोजित कीं। रिपोर्टों से पता चलता है कि जिन स्कूलों में 20 से कम छात्र थे उन्हें पास के स्कूल में मर्ज कर दिया गया था।

– PSEB 12th Result 2018: अन्य साल की तुलना में इस साल पंजाब बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट पहले ही घोषित कर दिया है। आम तौर पर इसका रिजल्ट मई में घोषित किया जाता था। पहले स्टूडेंट्स को देर से रिजल्ट आने पर शिकायत रहती थी कि उन्हें यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाता है।

– PSEB 12th Result 2018: पिछले साल की तुलना में इस साल 12वीं पासिंग परसेंटेज बढ़ा है। इस साल 65.97 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं। पिछले साल यह 62.36 फीसदी था। वहीं 2016 में 76.77 फीसदी बच्चे पास हुए थे।

– PSEB 12th Result 2018: अगर आप भी पंजाब बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपना रिजल्ट किसी दूसरी वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप अपना रिजल्ट indiaresults.com और examresults.net पर देख सकते हैं। इसके लिए किसी भी वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर आ रहे 12वीं का रिजल्ट देखने के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख पाएंगे।

– PSEB 12th Result 2018: तेज स्वतंत्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पूजा जोशी ने पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। पूजा के 98 फीसदी नंबर आए हैं। वहीं तेज स्वतंत्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ही विवेक जोशी ने 97.55 फीसदी नंबर हासिल किए हैं। वहीं जसनूर कौर ने 97.33 फीसदी अंक हासिल करके तीसरी पॉजीशन हासिल की है।

– PSEB 12th Result 2018: वहीं स्पोर्ट्स के साथ लुधियाना की प्राची गौर ने 100 फीसदी नंबर हासिल किए हैं। स्पोर्ट्स के साथ पुशविंदर कौर को 100 फीसदी अंक मिले हैं। वहीं मनदीप कौर को 99.56 फीसदी अंक मिले हैं।

– PSEB 12th Result 2018: इस साल 12वीं क्लास की कुल संख्या 3, 00,417 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। जिनमें से कुल 1,98,199 पास हुए हैं। नियमित छात्रों के लिए पास प्रतिशत 68.42 प्रतिशत रहा जबकि ओपन स्कूल के छात्रों के लिए यह 40.07 प्रतिशत रहा। इस साल कुल पास प्रतिशत 65.97 स्टूडेंट्स पास हुए हैं।

– PSEB 12th Result 2018: पिछले साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने पीएसईबी कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा के परिणामों में लड़कों को बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले साल कक्षा 12 परीक्षा के लिए तीन साल में सबसे कम पास प्रतिशत दर्ज किया गया था। 2016 में यह 76.77 प्रतिशत से 62.36 प्रतिशत हो गया। 2017 में शीर्ष रैंक लुधियाना में आरएस मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की अमिषा अरोड़ा ने 98.44 प्रतिशत स्कोर किया था।

– इस साल पहली बार बोर्ड ने “मार्क मॉडरेशन सिस्टम” को खत्म कर दिया था, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ग्रेस दिया जाता था। इसके बाद उनका पासिंग परसेंटेज बढ़ जाता था। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार स्टूडेंट्स को ग्रेस नहीं दिया जाएगा।

– पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (पीएसईबी) को बोर्ड अधिकारियों के नोटिस में आने के बाद 12 वीं कक्षा की गणित की परीक्षा दोबारा करनी पड़ी थी। क्योंकि पेपर लीक हो गया था। बोर्ड ने 31 मार्च को परीक्षा फिर से आयोजित करने का फैसला किया था।

– पंजाब बोर्ड का रिजल्ट 28 अप्रैल को आने वाला था, लेकिन 12 वीं के रिजल्ट को समय से पहले ही घोषित कर दिया। मतलब 23 अप्रैल को ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। वहीं 10वीं का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में आएगा।

– पिछले साल पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 72.59 फीसदी लड़कियों ने बाजी मारी है वहीं इस बार 54.42 लड़के पास हुए थे। पिछले साल 3,14815 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। इसमें से 1,96,321 स्टूडेंट्स पास हुए थे।

