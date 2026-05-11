पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने आज कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ बोर्ड ने मेरिट लिस्ट भी जारी की है, जिसमें इस बार भी छात्राओं का दबदबा देखने को मिला। पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा में हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था और अब सभी छात्र अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

PSEB Punjab Board 10th Result 2026 LIVE Update Direct Link

इस साल के नतीजों में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए टॉप रैंक हासिल की हैं। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार टॉप-3 में शामिल छात्रों ने 99 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

PSEB Punjab Board 10th Result 2026 DigiLocker Link

PSEB 10th Toppers List 2026

रैंक छात्र का नाम उत्तीर्ण प्रतिशत रैंक 1. हरलीन शर्मा 99.38% रैंक 2. महेश शर्मा 99.23% रैक 3. रिया रानी 99.23%

इन छात्रों ने अपनी मेहनत और निरंतर अभ्यास से शानदार सफलता हासिल की है। टॉपर्स की इस उपलब्धि से उनके परिवार और स्कूलों में खुशी का माहौल है।

PSEB 10th Result 2026 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले PSEB की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिखाई दे रहे ‘Results’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2. अब ‘Matriculation Examination Result March 2026’ लिंक चुनें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंटआउट निकाल लें।

PSEB Punjab Board 10th Result 2026 Direct Link

ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या होगा?

ऑनलाइन जारी की गई मार्कशीट में छात्रों का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, पास/फेल स्टेटस और प्रतिशत जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें।