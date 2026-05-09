पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी PSEB ने कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 की तारीख और समय का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पंजाब बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 11 मई 2026 को दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा सबसे पहले पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की जाएगी। इसके बाद छात्र ऑनलाइन माध्यम से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

इस वर्ष पंजाब बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार करीब 2.8 लाख छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में हिस्सा लिया था।

इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे रिजल्ट

छात्र पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 को निम्न वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकेंगे:

PSEB Official Website

Punjab India Results

DigiLocker

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को लॉगिन विंडो में अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।

PSEB 10th Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. PSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “PSEB Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

ऑनलाइन जारी होने वाली प्रोविजनल मार्कशीट में निम्न जानकारी दी जाएगी:

छात्र का नाम

रोल नंबर

विषयवार अंक

कुल प्राप्त अंक

पास/फेल स्टेटस

डिवीजन

छात्रों को सलाह दी गई है कि डाउनलोड करने के बाद मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

पिछले साल लड़कियों ने किया था बेहतर प्रदर्शन

पिछले साल पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट में कुल पास प्रतिशत काफी अच्छा रहा था। वहीं लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा था। इस बार भी बोर्ड द्वारा जिला-वार प्रदर्शन, टॉपर्स लिस्ट और पास प्रतिशत से जुड़े आंकड़े जारी किए जाने की संभावना है।

रिजल्ट से पहले ये काम जरूर करें

छात्र रिजल्ट जारी होने से पहले अपना एडमिट कार्ड तैयार रखें ताकि रिजल्ट चेक करते समय किसी तरह की परेशानी न हो। वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की स्थिति में रिजल्ट लिंक धीमा हो सकता है, इसलिए छात्र धैर्य बनाए रखें।