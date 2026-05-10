Punjab Board 10th Result 206 LIVE: पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड कल यानी 11 मई 2026 को कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, पंजाब बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएगा, जिसे ऑफिशियल वेबसाइट pseb.ac.in पर देखा जा सकेगा। पंजाब बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और पीएसईबी 10वीं रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी जानकारी यहां मिलेगी।

पंजाब बोर्ड कक्षा 10वीं परिणाम 2026 जारी होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इस साल करीब 2.8 लाख छात्रों ने पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा में हिस्सा लिया था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी रिजल्ट की घोषणा

पंजाब बोर्ड पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट की घोषणा करेगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बोर्ड चेयरमैन कार्यालय में आयोजित होगी। इसी दौरान कुल पास प्रतिशत, टॉपर्स लिस्ट, जिला-वार प्रदर्शन और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी जारी किए जा सकते हैं।

PSEB 10th Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

स्टेप 1. पीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. “PSEB Class 10 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकालकर रखें।

मार्कशीट में मिलेगी ये जानकारी

ऑनलाइन जारी होने वाली प्रोविजनल मार्कशीट में छात्रों को कई जरूरी जानकारियां मिलेंगी, जैसे:

छात्र का नाम

रोल नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक

रिजल्ट स्टेटस

डिवीजन

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट?

पिछले वर्ष पंजाब बोर्ड 10वीं परीक्षा का कुल पास प्रतिशत शानदार रहा था। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार भी बोर्ड से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने से पहले छात्र अपना एडमिट कार्ड और रोल नंबर तैयार रखें। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक आ सकता है, ऐसे में यदि साइट धीमी चले तो कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें।

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