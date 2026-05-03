कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है और वह उसके जवाब में कभी विरोध के रूप में, कभी न्याय पाने के लिए उचित कदम उठाता है। यही स्थिति ‘प्रतिकार’ कहलाती है। ‘प्रतिकार’ सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अन्याय, आघात या अपमान के जवाब में किया गया उत्तर या उपाय होता है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है। यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘प्रतिकार’ है।

शब्द की व्युत्पत्ति

प्रति (उपसर्ग): इसका अर्थ ‘उल्टा’, ‘विरोध में’ या ‘बदले में’ है। (जैसे: प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया)।

इसका अर्थ ‘उल्टा’, ‘विरोध में’ या ‘बदले में’ है। (जैसे: प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया)। कार (मूल शब्द): इसका अर्थ ‘कार्य’ या ‘करने वाला’ है। (यह संस्कृत की ‘कृ’ धातु से बना है)।

इसका अर्थ ‘कार्य’ या ‘करने वाला’ है। (यह संस्कृत की ‘कृ’ धातु से बना है)। प्रति+कार: प्रतिकार (यानी किसी कार्य के जवाब या विरोध में किया गया कार्य)।

प्रतिकार (यानी किसी कार्य के जवाब या विरोध में किया गया कार्य)। ‘प्रतिकार’ का अर्थ किसी अन्याय या आघात के जवाब में किया गया कार्य, बदला या प्रति-उत्तर है।

शब्द का महत्व

‘प्रतिकार’ शब्द का प्रयोग न्याय, संघर्ष और सामाजिक संदर्भों में होता है। यह उन शब्दों में से है जो भाषा में ऊर्जा और दृढ़ता भर देते हैं। यह केवल बदला लेने का भाव नहीं, बल्कि उचित प्रतिक्रिया और समाधान का संकेत भी देता है। साहित्य और इतिहास में ‘प्रतिकार’ अक्सर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के प्रतीक के रूप में सामने आता है।

उदाहरण

इस नई बीमारी का जल्द से जल्द कोई प्रतिकार (इलाज/उपाय) खोजना आवश्यक है।

लगातार बढ़ रही महंगाई का प्रतिकार सरकार की ठोस आर्थिक नीतियों से ही संभव है।

सच्चा वीर वही है जो अन्याय चुपचाप सहने के बजाय उसका डटकर प्रतिकार करे।

भारतीय सैनिकों ने शत्रु के अचानक हुए हमले का मुंहतोड़ प्रतिकार किया।

समानार्थी शब्द

प्रतिशोध, उत्तर, बदला, प्रतिक्रिया (संदर्भानुसार)।

प्रतिकार शब्द लिखने के दौरान होने वाली गलतियां

कुछ लोग इसे ‘प्रतिकार’ की जगह ‘प्रतकार’ लिख देते हैं, जो गलत है। सही शब्द प्रतिकार है।

अभिप्राय

‘प्रतिकार’ एक ऐसा शब्द है जो अन्याय के विरुद्ध प्रतिक्रिया, न्याय की खोज और आत्मसम्मान की रक्षा को दर्शाता है। यह हमें यह सिखाता है कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। हिंदी की यही विशेषता है, एक शब्द, और अर्थ की पूरी दुनिया।

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