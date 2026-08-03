बिहार की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अक्सर अपने राजनीतिक प्रयोगों और बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है और राजनीति में आने से पहले उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था। संयुक्त राष्ट्र (UN) समर्थित स्वास्थ्य परियोजनाओं में काम करने से लेकर देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार बनने और फिर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने तक, प्रशांत किशोर का सफर काफी दिलचस्प रहा है। आइए जानते हैं उनकी पढ़ाई, डिग्री और प्रोफेशनल करियर से जुड़ी पूरी कहानी।

प्रशांत किशोर की शुरुआती पढ़ाई

प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। उनके पिता डॉ. श्रीकांत पांडे सरकारी डॉक्टर थे, जबकि माता सुशीला पांडे गृहिणी हैं। बाद में परिवार बक्सर चला गया, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की।

क्या है प्रशांत किशोर की शैक्षणिक योग्यता?

बैंकिपुर उपचुनाव के लिए दाखिल चुनावी हलफनामे के अनुसार प्रशांत किशोर की शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है।

बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA), लखनऊ विश्वविद्यालय (1999)

मास्टर ऑफ हेल्थकेयर एडमिनिस्ट्रेशन (MHA), एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ASCI), हैदराबाद (2001-2003)

फ्रेंच भाषा का कोर्स, CAVILAM, क्लेरमों-फेरां (फ्रांस), वर्ष 2010

दिलचस्प बात यह है कि वर्षों से उन्हें इंजीनियर या एमबीए डिग्रीधारी बताया जाता रहा लेकिन उनके आधिकारिक चुनावी हलफनामे में न तो इंजीनियरिंग की डिग्री का उल्लेख है और न ही एमबीए का।

पढ़ाई के बाद क्या किया?

उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद प्रशांत किशोर ने करीब आठ वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र (UN) समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में काम किया। वे UNICEF के तहत अफ्रीकी देश चाड में सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग के प्रमुख भी रहे।

इसी दौरान उन्होंने भारत में कुपोषण और आर्थिक विकास पर एक शोधपत्र तैयार किया। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट ने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित किया और यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई।

चुनावी रणनीतिकार के रूप में बनाई अलग पहचान

प्रशांत किशोर ने वर्ष 2011 से भाजपा के साथ चुनावी रणनीति पर काम शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 2013 में Citizens for Accountable Governance (CAG) की स्थापना की।

2014 के लोकसभा चुनाव में ‘चाय पर चर्चा’, 3D रैलियां और रन फॉर यूनिटी जैसे अभियान उनकी टीम से जुड़े रहे। इन अभियानों ने उन्हें देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में शामिल कर दिया।

किन-किन नेताओं के लिए बनाई रणनीति?

प्रशांत किशोर ने अलग-अलग समय पर कई बड़े नेताओं और दलों के लिए चुनावी रणनीति तैयार की।

2015 में नीतीश कुमार (बिहार)

2017 में कांग्रेस (उत्तर प्रदेश)

2017 में अमरिंदर सिंह (पंजाब)

2019 में वाईएस जगन मोहन रेड्डी (आंध्र प्रदेश)

2020 में अरविंद केजरीवाल (दिल्ली)

2021 में ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल)

2021 में एम.के. स्टालिन (तमिलनाडु)

राजनीति में कब रखा कदम?

प्रशांत किशोर 2018 में जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, लेकिन 2020 में पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने 2022 में बिहार में जन सुराज पदयात्रा शुरू की और 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी का गठन किया।

हालांकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। स्वयं प्रशांत किशोर ने उस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था।

पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव

बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव है। शुरुआती रुझानों और 25 राउंड की मतगणना के बाद वह भाजपा उम्मीदवार से करीब 15 हजार वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं, जिसका अंतिम परिणाम आना अभी बाकी है।