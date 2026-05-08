बिहार की राजधानी पटना में TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और भर्ती नोटिफिकेशन जारी करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। BPSC द्वारा TRE-4 भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। यहां पढ़ें पटना TRE-4 Protest LIVE Updates
जानकारी के अनुसार छात्र नेता दिलिप ने पहले ही 8 मई को पटना कॉलेज से बड़े मार्च की चेतावनी दी थी। इसी आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी राजधानी पहुंचे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है।
TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी से नाराज अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने पहले आश्वासन दिया था कि 19-20 अप्रैल तक TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 26 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि तय तारीख गुजर जाने के बाद भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इससे छात्रों में भारी नाराजगी है।
वहीं, Bihar Public Service Commission के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार TRE-4 परीक्षा 24 अगस्त 2024 को प्रस्तावित थी और 24 सितंबर 2024 तक रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई गई थी। लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
उम्र सीमा खत्म होने का डर
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में लगातार हो रही देरी के कारण हजारों उम्मीदवार ओवरएज हो जाएंगे और वे आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं। इसी वजह से छात्र लगातार सरकार और बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
बीपीएससी ने फरवरी में एक नोटिस जारी कर कहा था कि विभाग से अधियाचना प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही TRE-4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है।
विपक्ष ने भी सरकार को घेरा
TRE-4 में देरी को लेकर अब विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा।
क्या है अभ्यर्थियों की मुख्य मांग?
TRE-4 भर्ती का तत्काल नोटिफिकेशन जारी किया जाए
रिक्त पदों की संख्या सार्वजनिक की जाए
आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो
ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए
भर्ती प्रक्रिया का स्पष्ट कैलेंडर जारी किया जाए
फिलहाल पटना में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कई जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।
TRE-4 Protest Patna LIVE: पहले भी हो चुके हैं प्रदर्शन
TRE-4 भर्ती को लेकर यह पहला प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले भी अभ्यर्थी कई बार धरना और विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। छात्रों का कहना है कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। कई छात्र संगठनों ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार जल्द फैसला नहीं लेती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। शुक्रवार का प्रदर्शन उसी नाराजगी का परिणाम माना जा रहा है।
TRE-4 Protest Patna LIVE: पुलिस ने क्या कहा?
पटना पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन कुछ छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने और जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे स्थिति बिगड़ गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है।
TRE-4 Protest Patna LIVE: विपक्ष ने सरकार को घेरा
TRE-4 भर्ती में देरी और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कई नेताओं ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि छात्रों की मांगें जायज हैं। विपक्ष ने सरकार से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। राजनीतिक बयानबाजी के बाद यह मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है।
TRE-4 Protest Patna LIVE: अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज
टीआरई 4 परीक्षा नोटिफिकेशन जारी होने की मांग करने वाले छात्रों के प्रोटेस्ट मार्च पर पटना में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं।
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TRE-4 Protest Patna LIVE: अभ्यर्थियों की मुख्य मांगें क्या हैं?
TRE-4 अभ्यर्थियों की मांग है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाए। साथ ही रिक्त पदों की स्पष्ट जानकारी दी जाए और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो। छात्रों ने आयु सीमा में छूट और भर्ती कैलेंडर सार्वजनिक करने की भी मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार देरी से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा।
TRE-4 Protest Patna LIVE: सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ TRE-4
पटना में हुए प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद सोशल मीडिया पर TRE-4 मुद्दा तेजी से ट्रेंड करने लगा। हजारों छात्रों ने सरकार और बीपीएससी के खिलाफ पोस्ट शेयर किए। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #tre4 और #bpscprotest जैसे हैशटैग वायरल हो गए। कई यूजर्स ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की आलोचना की। वहीं कुछ लोगों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई को जरूरी बताया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों ने मामले को और चर्चा में ला दिया।
TRE-4 Protest Patna LIVE: प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों छात्र
पटना में हुए इस प्रदर्शन में बिहार के अलग-अलग जिलों से हजारों छात्र पहुंचे। कई छात्र रातभर यात्रा कर राजधानी पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की बेरुखी के कारण युवाओं का धैर्य जवाब दे रहा है। छात्रों ने सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। कई जगह यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया।
TRE-4 Protest Patna LIVE: बीपीएससी कैलेंडर पर उठे सवाल
Bihar Public Service Commission के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार TRE-4 परीक्षा अगस्त 2024 में प्रस्तावित थी। वहीं सितंबर तक रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई गई थी। लेकिन अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हो पाया है। इससे बीपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बार-बार तारीख बदलने से छात्रों का भरोसा टूट रहा है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर भी आयोग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है।
TRE-4 Protest Patna LIVE: उम्र सीमा खत्म होने से बढ़ी चिंता
TRE-4 भर्ती में लगातार हो रही देरी के कारण हजारों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है। छात्रों का कहना है कि अगर जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। कई अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि भर्ती में देरी को देखते हुए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाए ताकि कोई भी उम्मीदवार अवसर से वंचित न हो।
TRE-4 Protest Patna LIVE: छात्र नेता ने दी थी चेतावनी
छात्र नेता दिलिप ने पहले ही 8 मई को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार TRE-4 नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो हजारों छात्र सड़कों पर उतरेंगे। इसी आह्वान के बाद शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार और बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
TRE-4 Protest Patna LIVE: लाठीचार्ज के बाद मचा हड़कंप
प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कई छात्र जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। कुछ अभ्यर्थियों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें जायज हैं और सरकार को भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए। घटना के बाद पटना के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
TRE-4 Protest Patna LIVE: TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी से नाराजगी
अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने अप्रैल में TRE-4 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने का आश्वासन दिया था। विभाग ने कहा था कि 19-20 अप्रैल तक विज्ञापन आ जाएगा और 26 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इससे छात्रों में भारी गुस्सा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार बार-बार सिर्फ आश्वासन दे रही है। छात्रों का कहना है कि लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया रुकी होने के कारण उनका भविष्य अधर में लटक गया है।
TRE-4 Protest Patna LIVE: पुलिस और छात्रों के बीच बढ़ा तनाव
TRE-4 भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच उस समय तनाव बढ़ गया जब छात्रों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की। प्रशासन ने पहले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। कई जगह धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। छात्रों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने बल प्रयोग किया। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी।
TRE-4 Protest Patna LIVE: पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों का बड़ा प्रदर्शन
बिहार की राजधानी Patna में TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी लंबे समय से भर्ती नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार और बीपीएससी लगातार तारीखें देकर भर्ती प्रक्रिया टाल रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पटना कॉलेज से डाकबंगला चौराहा तक भारी भीड़ जुटी। कई छात्र हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।