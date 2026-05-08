बिहार की राजधानी पटना में TRE-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में छात्र और अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए और भर्ती नोटिफिकेशन जारी करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। BPSC द्वारा TRE-4 भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी है। यहां पढ़ें पटना TRE-4 Protest LIVE Updates

जानकारी के अनुसार छात्र नेता दिलिप ने पहले ही 8 मई को पटना कॉलेज से बड़े मार्च की चेतावनी दी थी। इसी आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी राजधानी पहुंचे। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस दौरान कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है।

TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी से नाराज अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने पहले आश्वासन दिया था कि 19-20 अप्रैल तक TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 26 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि तय तारीख गुजर जाने के बाद भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इससे छात्रों में भारी नाराजगी है।

वहीं, Bihar Public Service Commission के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार TRE-4 परीक्षा 24 अगस्त 2024 को प्रस्तावित थी और 24 सितंबर 2024 तक रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई गई थी। लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।

उम्र सीमा खत्म होने का डर

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में लगातार हो रही देरी के कारण हजारों उम्मीदवार ओवरएज हो जाएंगे और वे आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं। इसी वजह से छात्र लगातार सरकार और बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

बीपीएससी ने फरवरी में एक नोटिस जारी कर कहा था कि विभाग से अधियाचना प्राप्त हो चुकी है और जल्द ही TRE-4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है।

विपक्ष ने भी सरकार को घेरा

TRE-4 में देरी को लेकर अब विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर गंभीर नहीं है। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर जल्द नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा।

क्या है अभ्यर्थियों की मुख्य मांग?

TRE-4 भर्ती का तत्काल नोटिफिकेशन जारी किया जाए

रिक्त पदों की संख्या सार्वजनिक की जाए

आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू हो

ओवरएज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए

भर्ती प्रक्रिया का स्पष्ट कैलेंडर जारी किया जाए

फिलहाल पटना में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और कई जगह अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

Live Updates