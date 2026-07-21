पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के 545 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I (JMGS-I) के तहत की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 से 9 अगस्त 2026 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उसी राज्य में की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया होगा।

PNB LBO Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि आवेदन शुरू 20 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन

PNB LBO Vacancy 2026: कुल पद

पंजाब नेशनल बैंक द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के तहत लोकल बैंक ऑफिसर के 545 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह भर्तियां आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के लिए की जाएंगी।

PNB LBO Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होने के साथ ही कम से कम एक वर्ष का बैंकिंग अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही जिस राज्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है।

PNB LBO Recruitment 2026: आयु सीमा

1 जुलाई 2026 के अनुसार उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को आयु में छूट मिलेगी जो इस प्रकार है।

SC/ST-5 वर्ष

OBC (NCL)– 3 वर्ष

PwBD-10 वर्ष

पूर्व सैनिक-5 वर्ष

1984 दंगा प्रभावित– 5 वर्ष

सरकारी नियमों के अनुसार अन्य छूट भी लागू होगी।

PNB LBO Salary 2026

चयनित उम्मीदवारों को जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I (JMGS-I) के तहत नियुक्त किया जाएगा, जिसमें 48,480 से 85,920 प्रति माह का वेतनमान दिया जाएगा। इसके अलावा बैंक के नियमानुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी।

PNB LBO Selection Process 2026

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को 6 चरणों की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो इस प्रका है।

ऑनलाइन लिखित परीक्षा

दस्तावेजों की जांच

स्थानीय भाषा दक्षता परीक्षा (LLPT)

व्यक्तिगत साक्षात्कार

मेरिट सूची

दस्तावेज सत्यापन

PNB LBO Exam Pattern 2026

ऑनलाइन परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे,जिसका पैटर्न इस प्रकार है।

कुल प्रश्न- 150

कुल अंक- 150

परीक्षा अवधि- 180 मिनट

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।

परीक्षा के विषय

रीजनिंग एवं कंप्यूटर एप्टीट्यूड

डेटा एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन

अंग्रेजी भाषा

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड

सामान्य, अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग जागरूकता

आवेदन शुल्क

श्रेणी शुल्क

SC/ST/PwBD-59 रुपये (GST सहित)

General/OBC/EWS-1,180 रुपये (GST सहित)

PNB LBO Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

स्टेप 1. PNB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. PNB LBO Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नया पंजीकरण (Registration) करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5. फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 7. आवेदन सबमिट करें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

ध्यान रखने योग्य बातें

आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और आवेदन करते समय सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करें। इस भर्ती के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान अनिवार्य है, इसके बिना चयन नहीं होगा। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग उसी राज्य में होगी, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है।

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