Pariksha Pe Charcha 2020: ‘परीक्षा पे चर्चा’ (PPC) का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में जनवरी 2020 में आयोजित किया जाएगा जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के माध्‍यम से दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने PPC 2020 में शामिल होने के लिए 9 से 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक अनूठी प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा भी की है।

पीएम ने अपने ट्वीट में कहा, “परीक्षा भी पास आ रही है और इसके साथ ही परीक्षा पे चर्चा भी। आइए हम सब एक स्‍ट्रेस-फ्री एग्‍जाम के लिए एक साथ काम करते हैं। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता भी है। विजेताओं को अगले साल की शुरुआत में पीपीसी 2020 में भाग लेने का मौका मिलेगा!”

Exams are approaching and so is Pariksha Pe Charcha!

Let us keep working together to ensure stress free examinations.

Here is a unique contest for student of Classes 9 to 12. The winners will get to attend PPC 2020 early next year! https://t.co/8Ii60TzpBL

— Narendra Modi (@narendramodi) December 5, 2019