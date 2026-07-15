Patna High Court Computer Operator Admit Card 2026: पटना हाईकोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर-सह-टाइपिस्ट भर्ती 2026 (Advt. No. PHC/02/2026) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी भर्ती परीक्षा 22 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी।

उम्मीदवारों को अपने हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने होंगे। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य होगा।

Patna High Court Computer Operator Admit Card 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि आवेदन शुरू 17 अप्रैल 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 16 मई 2026 शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 परीक्षा तिथि 22 जुलाई 2026 एडमिट कार्ड जारी 15 जुलाई 2026 रिजल्ट जल्द जारी होगा

Patna High Court Computer Operator Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Recruitment सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Computer Operator-cum-Typist Recruitment 2026 Admit Card लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपना Registration Number/Application Number और Password या Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर दिखाया गया Captcha Code भरें।

स्टेप 6. Login पर क्लिक करें।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 8. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी, आधार कार्ड / वोटर आईडी / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं और एडमिट कार्ड पर दर्ज परीक्षा से संबंधित अन्य निर्देशों का पालन करें।

Patna High Court Computer Operator Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन निम्न चरणों के आधार पर किया जाएगा।

लिखित परीक्षा (Written Examination)

ट्रेड टेस्ट / स्किल टेस्ट (Trade Test/Skill Test)

इंटरव्यू (Interview)

सभी चरणों में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी।

Computer Operator-cum-Typist पद पर क्या काम करना होगा?

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को न्यायालय में कंप्यूटर आधारित कार्यालय कार्य, टाइपिंग, दस्तावेज तैयार करना, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड प्रबंधन, फाइलों का डिजिटलीकरण तथा न्यायिक कार्यों से जुड़े कंप्यूटर संचालन का कार्य करना होगा। उम्मीदवारों की कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग गति का विशेष महत्व रहेगा।

उम्मीदवारों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें

उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। किसी भी उम्मीदवार को बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा इसलिए हॉल टिकट लेकर जाना बिल्कुल न भूलें। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ न ले जाएं और एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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