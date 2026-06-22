केंद्रीय सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की स्थिति और सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा के लिए रविवार को संसदीय स्थायी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी ब्रिज लाल की। इस बैठक में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों, उन पर की गई भर्ती तथा लंबित रिक्तियों को भरने की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस बैठक में संसदीय समिति ने यह भी समीक्षा की कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल प्रमुख एजेंसियां किस प्रकार कार्य कर रही हैं और रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

रिक्त पदों की स्थिति पर हुई विस्तृत समीक्षा

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रिज लाल ने बताया कि समिति ने विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या, उनके विरुद्ध की गई नियुक्तियों तथा शेष पदों को भरने की वर्तमान स्थिति का आकलन किया।

उन्होंने कहा कि, समिति ने यह भी जांचा कि संबंधित विभाग और भर्ती एजेंसियां रिक्त पदों को भरने के लिए कितनी प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं। इस दौरान केंद्र सरकार की भर्ती व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

DoPT, SSC और UPSC की भूमिका पर भी चर्चा

संसदीय समिति ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल प्रमुख संस्थाओं की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। इसमें Department of Personnel and Training (DoPT), Staff Selection Commission (SSC) और Union Public Service Commission (UPSC) की भूमिका पर चर्चा की गई।

समिति ने यह समझने का प्रयास किया कि इन संस्थाओं द्वारा भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा लंबित रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और सीसेट भी रहा एजेंडे में

बैठक का दूसरा प्रमुख विषय यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और उससे जुड़े मुद्दे रहे। समिति ने विशेष रूप से Civil Services Aptitude Test (CSAT) पर चर्चा की, जो UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सूत्रों के अनुसार, समिति ने परीक्षा प्रणाली, अभ्यर्थियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा चयन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर विचार किया। हालांकि CSAT में किसी बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर क्या बोले ब्रिज लाल?

भर्ती की समग्र स्थिति के बारे में पूछे जाने पर ब्रिज लाल ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही है। उन्होंने संकेत दिया कि समिति भविष्य में भी केंद्रीय सरकारी भर्ती, रिक्त पदों और सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े विषयों की नियमित समीक्षा करती रहेगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए क्या मायने?

इस समीक्षा बैठक को सरकारी नौकरी और UPSC की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार में रिक्त पदों को भरने की प्रगति और भर्ती एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर संसदीय निगरानी से भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।