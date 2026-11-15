कल्पना कीजिए, दो लोग जीवनभर एक-दूसरे का साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। परिवार, समाज और परंपराओं की उपस्थिति में उनके रिश्ते को नया नाम मिलता है। आम बोलचाल में इसे शादी या विवाह कहा जाता है, लेकिन साहित्यिक और संस्कृतनिष्ठ भाषा में इसी अवसर के लिए ‘परिणय’ शब्द का इस्तेमाल होता है।

आपने अक्सर ‘प्रेम परिणय’, ‘शुभ परिणय’ या ‘परिणय सूत्र में बंधना’ जैसे प्रयोग सुने होंगे। आखिर ‘परिणय’ का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह विवाह का ही दूसरा नाम है या इसके अर्थ में कोई विशेष भाव भी छिपा है? जनसत्ता.कॉम में सही हिंदी की इस कड़ी में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानते हैं।

परिणय का अर्थ

‘परिणय’ संस्कृत मूल का पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। इसका सामान्य अर्थ विवाह, ब्याह या शादी है। यह उस धार्मिक अथवा सामाजिक प्रक्रिया को व्यक्त करता है जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच पति-पत्नी का संबंध स्थापित होता है।

संस्कृत में ‘परिणय’ का एक विशेष संदर्भ विवाह के दौरान वधू को अग्नि के चारों ओर ले जाने या अग्नि की प्रदक्षिणा कराने की परंपरा से भी जुड़ा है, इसीलिए इस शब्द में केवल दो लोगों के विवाह करने का भाव ही नहीं, बल्कि विवाह संस्कार की पारंपरिक और विधिपूर्ण छवि भी दिखाई देती है। हिंदी में ‘परिणय’ का प्रयोग आमतौर पर विवाह के लिए ही किया जाता है।

विवाह और परिणय में अंतर

‘विवाह’ और ‘परिणय’ दोनों शब्दों का सामान्य अर्थ शादी है। कई संदर्भों में इनका एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग भी किया जा सकता है। हालांकि, इनके प्रयोग के भाव और भाषा-शैली में थोड़ा अंतर है।

विवाह: यह अपेक्षाकृत व्यापक और सामान्य शब्द है। इसका इस्तेमाल शादी की पूरी प्रक्रिया, विवाह संस्कार और वैवाहिक संबंध के लिए किया जाता है। सरकारी, सामाजिक और औपचारिक भाषा में भी विवाह शब्द प्रचलित है।

यह अपेक्षाकृत व्यापक और सामान्य शब्द है। इसका इस्तेमाल शादी की पूरी प्रक्रिया, विवाह संस्कार और वैवाहिक संबंध के लिए किया जाता है। सरकारी, सामाजिक और औपचारिक भाषा में भी विवाह शब्द प्रचलित है। परिणय: यह अपेक्षाकृत साहित्यिक और संस्कृतनिष्ठ शब्द है। इसका प्रयोग विवाह के लिए गरिमापूर्ण, काव्यात्मक या भावपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता है। ‘प्रेम परिणय’ और ‘परिणय सूत्र में बंधना’ इसके उदाहरण हैं।

यह अपेक्षाकृत साहित्यिक और संस्कृतनिष्ठ शब्द है। इसका प्रयोग विवाह के लिए गरिमापूर्ण, काव्यात्मक या भावपूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता है। ‘प्रेम परिणय’ और ‘परिणय सूत्र में बंधना’ इसके उदाहरण हैं। इस तरह, दोनों शब्द विवाह का ही बोध कराते हैं, लेकिन ‘परिणय’ का प्रयोग भाषा को अधिक साहित्यिक और भावपूर्ण बनाता है।

परिणय शब्द का वाक्यों में प्रयोग

किसी शब्द का सही अर्थ समझने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि उसका प्रयोग किस तरह किया जाता है।

‘परिणय’ शब्द के कुछ प्रयोग

लंबे समय तक एक-दूसरे को जानने के बाद दोनों ने परिणय सूत्र में बंधने का फैसला किया।

समारोह में नवदंपती को उनके सुखद परिणय जीवन के लिए शुभकामनाएं दी गईं।

इन वाक्यों में ‘परिणय’ का प्रयोग विवाह या विवाह संबंधी प्रसंग को व्यक्त करने के लिए किया गया है।

परिणय के समानार्थी शब्द

‘परिणय’ के लिए हिंदी में विवाह, पाणिग्रहण और परिणयन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि, इन सभी शब्दों के अर्थ और प्रयोग का संदर्भ एक जैसा नहीं है।

विवाह: शादी या वैवाहिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया।

शादी या वैवाहिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया। पाणिग्रहण: विवाह संस्कार में वधू का हाथ ग्रहण करने की रस्म।

विवाह संस्कार में वधू का हाथ ग्रहण करने की रस्म। परिणयन: विवाह करने की क्रिया या विवाह संस्कार।

परिणय का विलोम

‘परिणय’ का सर्वमान्य और सीधा विलोम शब्द नहीं है। संदर्भानुसार अविवाहित अवस्था जैसे शब्दों का प्रयोग इसके विपरीत स्थिति बताने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, यह परिणय का सटीक विलोम नहीं हैं।

ध्यान रहे कि ‘विवाह-विच्छेद’ का अर्थ तलाक है। इसे परिणय का विलोम कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह विवाह के बाद वैवाहिक संबंध समाप्त होने की स्थिति को बताता है।

अभिप्राय: परिणय सिर्फ रस्म नहीं, जीवन का नया संकल्प भी

‘परिणय’ शब्द का प्रयोग अक्सर उन अवसरों पर किया जाता है जहां विवाह को केवल एक सामाजिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि दो व्यक्तियों के जीवन में आने वाले नए अध्याय के रूप में देखा जाता है।

‘प्रेम परिणय’ कहने से प्रेम संबंध के विवाह में बदलने का भाव उभरता है, जबकि ‘परिणय सूत्र में बंधना’ विवाह के बंधन और साथ निभाने के संकल्प को व्यक्त करता है।

इस शब्द की खूबसूरती यही है कि यह विवाह के साथ उससे जुड़े भाव, परंपरा और प्रतिबद्धता की ओर भी संकेत करता है, इसलिए जब किसी विवाह का उल्लेख गरिमापूर्ण या साहित्यिक अंदाज में करना हो तो ‘परिणय’ सटीक और प्रभावी शब्द साबित होता है। हिंदी की यही खूबसूरती है, एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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