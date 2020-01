Pariksha Pe Charcha 3.0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष ‘परिक्षा पे चर्चा’ 20 जनवरी 2020 को सुबह 11 बजे करने वाले हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि परीक्षा तनाव कम करने को लेकर छात्रों और शिक्षकों के लिए यह कार्यक्रम पहले 16 जनवरी को होने वाला था। इसे स्‍थगित करके अब 20 जनवरी को आयोजित किया जाना तय किया गया है।

MyGov के साथ साझेदारी में HRD मंत्रालय ने छात्रों के लिए एक लघु निबंध प्रतियोगिता भी शुरू की थी। एक विज्ञप्ति में कहा गया, “यह प्रतियोगिता केवल कक्षा 9 से 12 वीं के छात्रों के लिए है। प्रतिभागियों को अधिकतम 1,500 शब्‍दों में दिए गए पांच थीम में से एक पर निबंध लिखना है।” पांच विषय हैं-

Gratitude is Great

Your Future Depends on Your Aspirations

Examining Exams

Our Duties Your Takes

Balance is Beneficial

वे छात्र जो अपने ऑनलाइन सब्मिट किए गए निबंध के आधार पर इस प्रतियोगिता को जीतते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री के इसकार्यक्रम के तीसरे संस्करण में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के इंटरैक्टिव सेशन में सबसे अच्छी प्रतिक्रियाओं को चित्रित भी किया जाएगा।

स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री ने इस इंटरेक्शन प्रोग्राम का पहला संस्करण “परीक्षा पे चर्चा 1.0” 16 फरवरी, 2018 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसी तरह, दूसरा संस्करण 29 जनवरी, 2019 को उसी स्थान पर आयोजित किया गया था। इस वर्ष इसका तीसरा संस्‍करण आयोजित किया जाना है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App