Pariksha Pe Charcha 2021 Date and Time: सीबीएसई और स्टेट बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2021 इस बार 7 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि इस बार कार्यक्रम नए अंदाज में होने वाला है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “7 अप्रैल को शाम 7 बजे आयोजित होने वाला परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस बार एक नये प्रारूप में होगा। इसमें विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ कई दिलचस्प सवाल शामिल हैं। हमारे बहादुर एग्जाम वारियर्स, अभिभावक और शिक्षकों के साथ ये एक यादगार चर्चा रहेगी।”

बता दें कि, परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स के साथ सीधे संवाद करते हैं। कार्यक्रम में पीएम आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स के साथ टिप्स साझा करते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स किसी भी एक थीम पर (PPC 2021) प्रतियोगिता के लिए जवाब प्रस्तुत करके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। छात्र, शिक्षक और अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रधानमंत्री के लिए अपने सवाल भी भेज सकते हैं।

कोरोना महामारी के कारण पीएम और बोर्ड स्टूडेंट्स के बीच संवाद से जुड़े इस कार्यक्रम का चौथा संस्करण इस बार ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। बहरहाल, अब रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 14 मार्च थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 10.39 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। 2.62 लाख से अधिक शिक्षक और 93,000 से अधिक अभिभावकों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बार प्रतियोगिता के विनर्स को सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने और सवाल पूछने का मौका मिलेगा। विजेताओं को विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रमाण पत्र, परीक्षा पे चर्चा किट और प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ वाले डिजिटल स्मृति चिन्ह भी दिए जाएंगे।

A new format, several interesting questions on a wide range of subjects and a memorable discussion with our brave #ExamWarriors, parents and teachers.

Watch ‘Pariksha Pe Charcha’ at 7 PM on 7th April…#PPC2021 pic.twitter.com/5CzngCQWwD

— Narendra Modi (@narendramodi) April 5, 2021