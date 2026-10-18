‘पारिजात’ नाम सुनते ही मन में सफेद फूलों और उनकी मनमोहक सुगंध वाले वृक्ष की छवि उभरती है। भारतीय परंपरा में इस शब्द का संबंध केवल एक फूल या पेड़ से नहीं, बल्कि पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी है। इसे समुद्र मंथन से प्राप्त दिव्य वृक्ष के रूप में वर्णित किया गया है।

इसका संबंध भगवान कृष्ण और इंद्र से जुड़ी कथा से भी मिलता है। हालांकि, ‘पारिजात’ का सही अर्थ क्या है? क्या पारिजात और हरसिंगार एक ही हैं? इस शब्द की शब्द-रचना कैसे हुई और हिंदी में इसका प्रयोग किन संदर्भों में किया जाता है? जनसत्ता.कॉम की सही हिंदी की इस कड़ी में इन सभी सवालों के जवाब समझते हैं।

पारिजात’ का अर्थ

पारिजात संस्कृत मूल का शब्द है। इसका अर्थ पौराणिक संदर्भ में स्वर्ग का एक दिव्य वृक्ष है। हिंदी में यह नाम एक ऐसे सुगंधित फूल वाले वृक्ष के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसे हरसिंगार कहा जाता है। इसके फूल सफेद होते हैं और उनके बीच का हिस्सा नारंगी रंग का होता है।

अलग-अलग संदर्भों में ‘पारिजात’ का अर्थ

पौराणिक अर्थ: समुद्र मंथन से प्राप्त माना जाने वाला दिव्य वृक्ष।

समुद्र मंथन से प्राप्त माना जाने वाला दिव्य वृक्ष। वनस्पति संबंधी अर्थ: हरसिंगार के नाम से जाना जाने वाला सुगंधित फूलों का वृक्ष।

हरसिंगार के नाम से जाना जाने वाला सुगंधित फूलों का वृक्ष। साहित्यिक अर्थ: दिव्यता, सुगंध, सौंदर्य और विशिष्टता का प्रतीक।

दिव्यता, सुगंध, सौंदर्य और विशिष्टता का प्रतीक। नोट: इस प्रकार ‘पारिजात’ का अर्थ समझते समय यह देखना जरूरी है कि उसका प्रयोग पौराणिक वृक्ष के लिए हुआ है या वनस्पति के लिए।

शब्द-रचना

यह विशुद्ध संस्कृत का (तत्सम) शब्द है।

पारि (उपसर्ग): इसका अर्थ चारों ओर, पूर्ण रूप से या व्यापक होता है।

इसका अर्थ चारों ओर, पूर्ण रूप से या व्यापक होता है। जात (मूल शब्द): इसका अर्थ उत्पन्न हुआ या जन्मा हुआ होता है।

इसका अर्थ उत्पन्न हुआ या जन्मा हुआ होता है। पारि+जात: पारिजात अर्थात वह जो अपने चारों ओर पूर्ण रूप से सुगंध, दिव्यता और सौंदर्य उत्पन्न करे।

पारिजात और हरसिंगार में अंतर

आम हिंदी प्रयोग में पारिजात और हरसिंगार के नाम एक ही वृक्ष के लिए इस्तेमाल होते हैं। वनस्पति विज्ञान में इस वृक्ष का नाम निक्टेंथेस आर्बर-ट्रिस्टिस है। इसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह तक जमीन पर गिर जाते हैं। हालांकि, पौराणिक कथाओं में वर्णित पारिजात एक दिव्य वृक्ष है।

‘पारिजात’ का प्रयोग दूसरे वृक्षों, जैसे प्रवाल या कोरल ट्री के लिए भी होता है, इसलिए हर संदर्भ में इस शब्द को केवल हरसिंगार तक सीमित करना उचित नहीं होगा। आसान शब्दों में कहें तो पारिजात और हरसिंगार प्रायः एक ही वृक्ष के नाम हैं, लेकिन पौराणिक और संस्कृत साहित्य में ‘पारिजात’ का अर्थ संदर्भ के अनुसार व्यापक हो सकता है।

पौराणिक कथाओं में पारिजात का महत्व

हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त दिव्य पदार्थों और वस्तुओं में पारिजात भी शामिल था। इसे स्वर्ग में इंद्र के नंदनवन से जोड़ा जाता है। एक प्रसिद्ध कथा में भगवान कृष्ण, इंद्र से पारिजात वृक्ष लेकर आते हैं और उसे सत्यभामा के बगीचे में लगाते हैं। इस कथा का उल्लेख भारतीय पौराणिक और साहित्यिक परंपराओं में मिलता है।

इस तरह पारिजात का महत्व केवल एक वृक्ष के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक में एक दिव्य और विशेष स्थान रखने वाले वृक्ष के रूप में भी है। यह ध्यान रखना चाहिए कि ये धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं। इन्हें वनस्पति विज्ञान से जुड़े तथ्यों से अलग संदर्भ में समझना चाहिए।

उदाहरण

भारतीय पौराणिक कथाओं में पारिजात को दिव्य वृक्ष माना गया है।

शरद ऋतु की ठंडी सुबह में आंगन में बिखरे पारिजात के फूल मन को मोह लेते हैं।

आंगन में खिला पारिजात अपनी सुगंध से वातावरण को महका रहा था।

कवि ने अपनी रचना में पारिजात के फूलों के माध्यम से सौंदर्य और कोमलता का चित्रण किया।

अभिप्राय

‘पारिजात’ शब्द की विशेषता यह है कि इसमें प्रकृति और सांस्कृतिक स्मृति, दोनों का मेल दिखाई देता है। एक ओर यह सुगंधित फूलों वाले वृक्ष की पहचान है, दूसरी ओर पौराणिक परंपरा में दिव्यता और विशिष्टता से जुड़ा हुआ है।

इसके फूलों की कोमलता, सुगंध और सुबह जमीन पर बिखरी उनकी छटा साहित्य में सौंदर्य के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है। वहीं पौराणिक कथाओं में पारिजात का उल्लेख इसे एक साधारण वृक्ष से आगे ले जाता है और सांस्कृतिक कल्पना में विशेष स्थान देता है।

इस शब्द को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके प्राकृतिक अर्थ और पौराणिक अर्थ दोनों को पहचानें। इससे न केवल शब्द का सही प्रयोग स्पष्ट होता है, बल्कि हिंदी भाषा में शब्दों के साथ जुड़ी सांस्कृतिक परतों को समझने का अवसर भी मिलता है।

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