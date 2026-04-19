कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति या समूह बेहतर अवसर की तलाश या मजबूरी में अपना घर, गांव या देश छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाता है। यह केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि परिस्थितियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सामाजिक और मानवीय अनुभव होता है। यही स्थिति ‘पलायन’ कहलाती है।

‘पलायन’ केवल जाना नहीं, बल्कि किसी कारणवश स्थान छोड़कर दूर चले जाना होता है। ‘पलायन’ शब्द बेहद प्रासंगिक और बहुआयामी है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अखबारों की सुर्खियों से विज्ञान और मनोविज्ञान तक में बहुत गहराई से किया जाता है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है।

यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘पलायन’ है।

पलायन: व्युत्पत्ति और व्याकरण

यह शब्द संस्कृत की ‘पलाय्’ धातु (जिसका अर्थ भागना या खिसक जाना होता है) में ‘अन’ प्रत्यय (क्रिया या भाव का बोध) जुड़ने से बना है। अर्थात् पलायन का अर्थ भाग जाना, स्थान छोड़कर विशेषकर किसी कारण या दबाव में दूर चले जाना होता है।

शब्द का महत्व

‘पलायन’ शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में बहुत होता है। उदाहरण के तौर पर रोजगार के लिए गांव से शहर की ओर जाना या किसी संकट के समय लोगों का सुरक्षित स्थान की ओर जाना। यह शब्द केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं, बल्कि परिस्थितियों, मजबूरियों और अवसरों को भी दर्शाता है।

उदाहरण

सूखे और रोजगार की कमी के कारण गांवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है।

पढ़े-लिखे और होनहार युवाओं का विदेश जाकर बसना देश के लिए एक गंभीर ‘प्रतिभा पलायन’ है।

जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए, मुश्किलों से पलायन करना कोई समाधान नहीं है।

रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए पलायन वेग की आवश्यकता होती है।

समानार्थी शब्द

प्रवास, विस्थापन, स्थानांतरण (संदर्भानुसार)।

अभिप्राय

‘पलायन’ एक ऐसा शब्द है जो केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि जीवन की परिस्थितियों, संघर्ष और बदलाव को भी व्यक्त करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हर यात्रा के पीछे एक कारण और एक कहानी होती है। हिंदी की यही विशेषता है। एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

‘रुपये के अवमूल्यन से महंगाई बढ़ी’, जानिए ‘अवमूल्यन’ का अर्थ, प्रयोग और शब्द-रचना

‘अवमूल्यन’ का अर्थ किसी वस्तु के मूल्य में कमी आना है। जानिए इसका सही प्रयोग, व्याकरण और शब्द-रचना। सही अर्थ जानने के लिए क्लिक करें।





