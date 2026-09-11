दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रावास की कमी का संकट फिलहाल दूर होता नहीं दिख रहा है। वर्तमान में पांच लाख से ज्यादा छात्रों वाले विवि के छात्रावासों में सीटें सिर्फ 7,210 हैं। सत्य निकेतन हादसे में छात्रों की मौत के बाद छात्रावासों को लेकर बहस

तेज होने के बावजूद तत्काल नई सुविधा मिलने की उम्मीद कम है।

विश्वविद्यालय प्रशासन अब निर्माणाधीन छात्रावास परियोजनाओं के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर अगले चार-पांच वर्षों में 5,544 नई सीटें जुड़ने की उम्मीद है। तब भी कुल छात्रावासों क्षमता सिर्फ 12,754 सीटें ही होगी। डीयू में वर्तमान में विश्वविद्यालय और उसके कालेजों को मिलाकर 7,210 छात्रावास सीटें उपलब्ध हैं। हर वर्ष करीब 70 हजार से 80 हजार नए नियमित छात्र दाखिला लेते हैं। अकेले स्रातक पाठ्यक्रमों में डीयू और उससे संबद्ध कालेजों में ढाई लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं।

विवि के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा 7,210 सीटों में से 3,422 सीटें विश्वविद्यालय स्तर के छात्रावासों में हैं, जबकि 3,788 सीटें कालेजों के छात्रावासों में उपलब्ध हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर 3,922 नई सीटें जुड़ने की संभावना है। इससे विश्वविद्यालय के अपने छात्रावासों की क्षमता बढ़कर 7,344 सीटें हो जाएगी। वहीं कालेजों में निर्माणाधीन परियोजनाओं से 1,622 सीटें बढ़ने की उम्मीद है।

इसके बाद कालेजों के छात्रावासों में कुल 5,410 सीटें हो जाएंगी। दोनों को मिलाकर अगले चार-पांच वर्षों में छात्रावासों की कुल क्षमता करीब 12,754 सीटों तक पहुंच सकती है। डीयू अधिकारियों के अनुसार, ढाका काम्प्लेक्स में 1,450 सीटों वाले आइओई छात्रावास का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा छात्राओं के लिए 1,000 सीटों वाले ‘निर्भया रेजिडेंशियल अकोमोडेशन’ और 1,050 सीटों वाले ‘स्टूडियो अपार्टमेंट’ का निर्माण भी जारी है।

इन परियोजनाओं के अलावा अन्य छात्रावास भी निर्माणाधीन हैं। विश्वविद्यालय का दावा है कि अगले चार-पांच वर्षों में इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद छात्रों को आवास की सुविधा में कुछ राहत मिलेगी। हालांकि, निर्माण पूरा होने में लगने वाला समय यह बताता है कि सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे तत्काल संकट का समाधान इन परियोजनाओं से नहीं होने वाला है। डीयू में छात्रावासों की कमी की चुनौती इसलिए भी गंभीर है क्योंकि विश्वविद्यालय लगातार दाखिले का दायरा बढ़ाने पर काम कर रहा है।

डीयू में वर्तमान में विश्वविद्यालय और उसके कालेजों को मिलाकर 7,210 छात्रावास सीटें उपलब्ध हैं। हर वर्ष करीब 70 हजार से 80 हजार नए नियमित छात्र दाखिला लेते हैं। अकेले स्रातक पाठ्यक्रमों में डीयू और उससे संबद्ध कालेजों में ढाई लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में मौजूदा छात्रावास क्षमता छात्रों की जरूरत के मुकाबले बेहद कम है।

डीयू अधिकारियों के अनुसार, ढाका काम्प्लेक्स में 1,450 सीटों वाले आइओई छात्रावास का निर्माण चल रहा है। इसके अलावा छात्राओं के लिए 1,000 सीटों वाले ‘निर्भया रेजिडेंशियल अकोमोडेशन’ और 1,050 सीटों वाले ‘स्टूडियो अपार्टमेंट’ का निर्माण भी जारी है। इन परियोजनाओं के अलावा अन्य छात्रावास भी निर्माणाधीन हैं।

भविष्य में सालाना दाखिला 80 हजार से बढ़ाकर करीब एक लाख तक पहुंचने की स्थिति में छात्रावासों की मौजूदा और प्रस्तावित क्षमता पर दबाव और बढ़ सकता है।

डूसू चुनाव में भी हादसा बना प्रमुख मुद्दा, छिड़ी बहस

सत्य निकेतन हादसे में डीयू के छात्रों की मौत के बाद छात्रावास की कमी विश्वविद्यालय परिसर में बड़ा मुद्दा बन गई है। डूसू चुनाव में भी छात्रों ने इसे प्रमुख मुद्दों में शामिल किया। सुरक्षित और किफायती आवास की मांग को लेकर विवि परिसर में बहस तेज हो गई है। बीतें दिनों कुलपति प्रो योगेश सिंह ने प्राचार्यों की बैठक बुलाकर कालेजों को छात्रावास निर्माण की योजनाएं तैयार करने को कहा था।

हालांकि, विश्वविद्यालय स्तर पर हादसे के बाद तत्काल कोई नई बड़ी छात्रावास परियोजना शुरू करने की घोषणा नहीं की गई है। वहीं, कार्यकारी परिषद (ईसी) के सदस्य मिथुराज धुसिया ने कुलपति को पत्र भेजकर छात्रावास के मुद्दे पर आपात बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की जरूरत पर शीर्ष स्तर पर तत्काल चर्चा की जरूरत है।

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