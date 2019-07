Odisha OTET 2019: ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (OTET) 2018-19 में उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 15 जुलाई, 2019 को सुबह 10 बजे से शुरू हो गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bseoodisha.nic.in पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई शाम 5 बजे है, हालांकि, फीस जमा करने का लिंक 29 जुलाई शाम 4 बजे तक खुला रहेगा।

OTET 2019 परीक्षा को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा- पेपर 1 और पेपर 2. उम्मीदवार केवल एक पेपर के लिए उपस्थित हो सकते हैं। क्‍वालिफाई करने वाले उम्‍मीदवार राज्य के स्कूलों में पढ़ाने के पात्र होंगे। परीक्षा ढाई घंटे के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार की होगी तथा प्रत्येक प्रश्न एक अंक निर्धारित होगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50 प्रतिशत हैं।

कैसे करें आवेदन: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseodisha.nic.in पर जाएं और होमपेज पर दिख रहे Latest Announcements सेक्‍शन के तहत OTET लिंक पर क्लिक करें। आपको एक नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा। पेज के टॉप पर ‘Click Here for New Registration’ पर क्लिक करें। अब अपना विवरण भरें और सत्यापित करें। अपनी पंजीकरण संख्या का उपयोग करके लॉगिन करें। अब फ़ॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। अंत में फीस का भुगतान करें और आवेदन पूरा हो जाएगा।

