OSSC CHSL Admit Card 2026: ओडिशा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (OSSC) ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने स्पेशलिस्ट पोस्ट/सर्विसेस-2025 के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना ओएसएससी सीएचएसएल हॉल टिकट 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया और डायरेक्ट लिंक यहां मिलेंगे।

ओएसएससी सीएचएसएल की प्रारंभिक परीक्षा 24 सितंबर 2026 को कंप्यूटर बेस्ड भर्ती परीक्षा (CBRE) मोड में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 124 पदों को भरा जाना है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

ओएसएससी सीएचएसएल विशेषज्ञ पद/सेवाएं-2025 भर्ती के लिए अलग-अलग पदों पर भर्ती का चयन किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से अमीन, जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट (जेएफटीए) और जूनियर फोरेंसिक अटेंडेंट (जेएफए) पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए कुल 124 रिक्तियां जारी की गई हैं।

OSSC CHSL Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले OSSC की आधिकारिक वेबसाइट ossc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर Download Admit Card सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. OSSC CHSL Preliminary Examination 2026 के एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब अपनी Registration Number और Date of Birth दर्ज करें।

स्टेप 5. कैप्चा भरकर सबमिट करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर आपका OSSC CHSL Admit Card दिखाई देगा।

स्टेप 7. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

OSSC की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जन्मतिथि के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यूजरनेम या रजिस्ट्रेशन नंबर में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल करने की सुविधा भी दी गई है।

एडमिट कार्ड में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारी ध्यान से जांच लेनी चाहिए। खास तौर पर इन विवरणों को जरूर देखें:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा की तारीख

परीक्षा का समय

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

परीक्षा से संबंधित जरूरी निर्देश

अगर एडमिट कार्ड में किसी जानकारी को लेकर समस्या दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले आयोग के आधिकारिक हेल्पडेस्क से संपर्क करना चाहिए।

कब होगी OSSC CHSL Prelims परीक्षा

ओएसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल स्पेशलिस्ट पोस्ट्स/सर्विसेज-2025 की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन की तारीख 24 सितंबर 2026 निर्धारित की है। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड भर्ती परीक्षा यानी सीबीआरई मोड में होगी।

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी जाती है। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों के लिए अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी को अंतिम मानें।

परीक्षा में होंगे 150 प्रश्न

ओएसएसससी सीएचएसएल प्रारंभिक परीक्षा 2026 में 150 प्रश्न होंगे और कुल 150 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा से संबंधित शिफ्ट और उम्मीदवार-विशेष जानकारी एडमिट कार्ड में दी गई हो सकती है, इसलिए अभ्यर्थियों को अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से पढ़ना चाहिए।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

परीक्षा के दिन उम्मीदवार को अपना ओएसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना होगा। इसके अलावा एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखना चाहिए। एडमिट कार्ड में यदि किसी अतिरिक्त दस्तावेज या फोटो से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, तो उनका भी पालन करें। परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान या ऐसी वस्तुएं न ले जाएं, जिनके संबंध में एडमिट कार्ड या परीक्षा निर्देशों में मनाही की गई हो।

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