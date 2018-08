Osmania University Degree Results 2018: BA, BCom और BSc परीक्षाओं के नतीजे जल्द, यहां देखें

Manabadi, Osmania University Degree Results 2018, OU Degree Results 2018 Date: Osmania University अपने सभी अंडरग्रेजुएट कोर्सेज की परीक्षाओं के नतीजे इस सप्ताह जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नतीजों की घोषणा इस सप्ताह हो सकती है। अप्रैल-मई की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट Osmania University की आधिकारिक वेबसाइट osmania.ac.in पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स manabadi.com पर भी अपने नतीजे देख सकते हैं।

Osmania University की BA, BCom और BSc कोर्सेज की परीक्षाएं मई-जून 2018 में हुई थीं। चलिए सबसे पहले जानते हैं नतीजे देखने का तरीका। नतीजे देखने के लिए लॉगइन करें osmania.ac.in पर। “Online results” सेक्शन में जाएं। अपने कोर्स के रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई डिटेल्स भरें। डिटेल्स सबमिट करते ही नतीजे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। नतीजे आप डाउनलोड कर प्रिंट भी कर सकते हैं। पहले, दूसरे और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के नतीजे घोषित होंगे।

जारी होंगे इन परीक्षाओं के नतीजे

Bachelor of Arts (BA)

Bachelor of Commerce (BCom)

Bachelor of Science (BSc)

Bachelor of Laws (LLB)

Bachelor of Computer Applications (BCA)

Bachelor of Education (BEd)

Bachelor of Business Administration (BBA).

