OPSC Civil Services Prelims Result 2019: जारी हुए OJS एग्जाम के नतीजे, ऐसे चेक करें

Odisha Public Service Commission (OPSC) ने OJS prelims exam के नतीजे जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी रिजल्ट्स OPSC की आधिकारिक वेबसाइट opsc.gov.in पर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आप कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजे देखने के लिए सबसे पहले जाएं opsc.gov.in पर। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको “Roll List of Provisionally Qualified Candidates for the OJS Main Written Examination-2018[Advt. No. 08 of 2018-19]” लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया वेबपेज खुलेगा। यहां से आपको दोबारा “Provisionally Qualified Candidates for the OJS Main Written Examination-2018” का लिंक सिलेक्ट करना होगा।

क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। इसमें मेन परीक्षा के लिए सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं। लिस्ट में से अपना रोल नंबर सर्च करें। प्रीलिम्स परीक्षा में 513 उम्मीदवार ही क्वॉलिफाई कर पाए हैं। OPSC OJS Prelims examination 13 जनवरी 2019 को आयोजित हुई थी। अब OPSC OJS Main examination 7 अप्रैल 2019 को आयोजित होगी। प्रीलिम्स क्वॉलिफाई कर चुके उम्मीदवार अब मेन के लिए अपनी तैयारी कर लें। OPSC OJS Main exam admit cards उम्मीदवार 2 अप्रैल से डाउनलोड कर सकेंगे। OPSC OJS Main exam admit cards डाउनलोड करने के लिए भी आपको opsc.gov.in पर विजिट करना होगा।

