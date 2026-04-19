ओडिशा लोक सेवा आयोग ने सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट जारी कर दिया है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल थे, वे अब रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर अपना चयन स्टेटस चेक कर सकते हैं। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नई सूची में कुल 220 को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन अभ्यर्थियों को पहले साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था।

इंटरव्यू शेड्यूल

नए चयनित उम्मीदवारों का इंटरव्यू 4 मई 2026 से 6 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के नाम सूची में शामिल हैं, उन्हें निर्धारित तिथि पर इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

किस भर्ती से जुड़ा है रिजल्ट?

यह भर्ती प्रक्रिया सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) पद के लिए है, जिसे पहले विज्ञापन संख्या 03/2015-16 के तहत जारी किया गया था।\

OPSC AEE Result PDF ऐसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. OPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर मौजूद “What’s New” सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. AEE (Civil) Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. रिजल्ट PDF नई विंडो में खुलेगा।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड कर अपने रोल नंबर से परिणाम चेक करें।

जरूरी निर्देश

उम्मीदवार अपने रिजल्ट की कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें क्योंकि इंटरव्यू के समय यह दस्तावेज जरूरी हो सकता है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया में किसी अन्य बदलाव की जानकारी आयोग ने जारी नहीं की है।