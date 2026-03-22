ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (OJEE) के लिए रजिस्ट्रेशन करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए जिन इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था वह आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

फीस जमा होने के बाद माना जाएगा फॉर्म सबमिट

ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कमिटी ने घोषणा की है कि OJEE 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 29 मार्च, 2026 को रात 11:59 बजे तक बढ़ा दी गई है। पहले, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 22 मार्च, 2026 थी। ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, कैंडिडेट्स का फाइनल सबमिशन तब माना जाएगा जब कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे।