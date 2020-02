OJEE 2020 Registration, Application Form: ओडिशा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (Odisha Joint Entrance Examination, OJEE) 2020 के लिए आवेदन की प्रक्रिया गुरुवार (06 फरवरी 2020) से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in या odishajee.com. पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 मार्च 2020 तक है। ओडिशा स्थित कॉलेजों में बीफार्मा, इंटीग्रेटेड एमबीए, लेटरल एंट्री, बीएससी, एमसीए / एमबीए / एमएर्च / एमफार्मा / एमपीएएल / पीजीएटी / पीजीएटी का अध्ययन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक है। एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड 20 अप्रैल 2020 को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और एग्जाम मई 2020 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। हालांकि अभी तक एग्जाम की डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

रजिस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी- आवेदन पत्र भरने से पहले, उम्मीदवारों को कलरफुल फोटो, हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे का निशान स्कैन करना होगा। इसके अलावा वेलिड ई-मेल आईडी और फोन नंबर दर्ज करना होगा।

OJEE 2020: जानिए कैसे करें आवेदन

चरण 1: आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in या odishajee.com. पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर दाईं ओर ओडिशा जेईई मेन 2019 टैब पर क्लिक करें।

चरण 3: आप एक नए पेज पर जाएंगे।

चरण 4: नए पेज के निचले भाग में, OJEE 2019 के लिए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करें।

चरण 5: एक और नया पेज खुलेगा, आप जिस कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म ए / बी / सी / डी / ई पर क्लिक करें।

चरण 6: नए उम्मीदवार ‘apply at end of new candidate registration’ पर क्लिक करें।

चरण 7: यहां मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर लॉग-इन बनाएं।

चरण 7: लॉग-इन करें।

चरण 8: फॉर्म भरें, फोटो अपलोड करके फीस भुगतान करें।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि, रजिस्ट्रेशन के समय अपना नाम, माता-पिता का नाम ठीक उसी तरह होना चाहिए जैसा कि हाई स्कूल या उसके पहले बोर्ड / प्री-डायवर्सिटी परीक्षा प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, फॉर्म में किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलत जानकारी की वजह से आवेदक की उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरे गए विकल्पों को किसी भी परिस्थिति में बाद के चरण में नहीं बदला जा सकता है।

