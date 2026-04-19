बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (बीएसईबी) ने कक्षा 11वीं परीक्षा 2026-28 के तहत छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली (ओएफएसएस) के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो छात्र 10वीं पास कर चुके हैं, वे अब बिहार के स्कूलों और स्कूलों में पढ़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 08 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और अब इसकी अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2026 कर दी गई है।

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन शुरू: 08 अप्रैल 2026

अंतिम तिथि: 25 अप्रैल 2026 (विस्तारित)

फीस भुगतान की अंतिम तिथि: 25 अप्रैल 2026

मेरिट लिस्ट जारी: जल्द अपडेट होगा

आवेदन शुल्क

सामान्य / OBC / EWS: ₹350/-

SC / ST: ₹350/-

छात्रों को आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, मोबाइल वॉलेट के जरिए कर सकेंगे।

योग्यता

उम्मीदवार का 10वीं (मैट्रिक) पास होना जरूरी है, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे CBSE, ICSE, BSEB या अन्य राज्य बोर्ड से पास होना चाहिए।

एडमिशन डिटेल्स

कोर्स: इंटरमीडिएट (Class 11) 2026-28

एडमिशन सिस्टम: OFSS पोर्टल के माध्यम से

सेलेक्शन: मेरिट लिस्ट के आधार पर

आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1. OFSS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. “Intermediate Admission 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवश्यक विवरण भरें (नाम, मार्क्स, स्कूल विकल्प आदि)।

स्टेप 4. दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट करके प्रिंट आउट सुरक्षित रखें

महत्वपूर्ण निर्देश

छात्रों द्वारा कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए किए गए आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें छात्र एक ही फॉर्म में कई स्कूल/कॉलेज का विकल्प भर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा।