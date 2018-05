cbse.nic.in, CBSE 12th Result 2018: सीबीएसई जारी करने वाला है 12वीं का रिजल्ट, यहां देखें कितने आए आपके नंबर

CBSE 12th Result 2018: Central Board of Secondary Education CBSE अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। Central Board of Secondary Education CBSE अपने Class 12 Board Results 2018 का रिजल्ट कल यानी 26 मई को जारी करेगा। CBSE Central Board of Secondary Education अपने CBSE Class 12th Result, CBSE Class 12 Result 2018 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी करेगा। Central Board of Secondary Education CBSE ने CBSE Class 12 के एग्जाम 5 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक आयोजित किए थे। वहीं Central Board of Secondary Education CBSE Class 10 के एग्जाम 5 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आयोजित किए गए थे।

Central Board of Secondary Education (CBSE) अपने Class 12th result 2018 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.examresults.net results.nic.in/index cbseresults.nic.in, results.gov.in पर जारी करेगा। इस बार CBSE 12th Board में 11.85 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे। इस बार CBSE का इकॉनोमिक्स का पेपर लीक होने के बाद इसे दोबारा कराया गया था। यह एग्जाम 25 अप्रैल को कराया गया था।

cbseresults.nic.in, CBSE 12th Result 2018 Live Updates: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की हर अपडेट, यूं करें चेक

ऐसे करें चेक: सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://cbse.nic.in पर जाएं। अब यहां ‘CBSE 12th Result 2018’ का रिजल्ट देखने का लिंक आ रहा होगा। अब इस पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। अब नए पेज पर जरुरी डिटेल्स डाल दें। डिटेल्स डालने के बाद सबमिट कर दें। अब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। अब इसे स्टूडेंट्स चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App