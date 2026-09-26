ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को कहा कि क्लास 1 से 8 तक की टेक्स्टबुक्स में 1,741 गलतियां पाई गईं और उनकी प्रिंटिंग और पब्लिकेशन पर 175 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य के स्कूल और शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा कि अलग-अलग स्कूल टेक्स्टबुक्स में कुल 1,075 ग्रामर, टाइप और स्पेलिंग की गलतियां, साथ ही पांच फैक्ट और गलतियां पाई गईं।

इसके अलावा नित्यानंद गोंड ने कहा कि टेक्स्टबुक्स को बेहतर बनाने के लिए 661 सुझाव दिए गए। मंत्री के दिए गए डेटा के मुताबिक क्लास 8 की साइंस टेक्स्टबुक में 294 गलतियां, क्लास 7 की उर्दू किताब में 121, क्लास 8 की संस्कृत किताब में 114, क्लास 6 की सोशल साइंस बुक में 98 और क्लास 7 की संस्कृत बुक में 92 गलतियां पाई गईं। उन्होंने कहा कि टेक्स्टबुक्स के रिवाइज्ड एडिशन में ऐसी सभी गलतियों को ठीक करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा?

शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने आगे कहा, “आगे की टेक्स्टबुक में ऐसी गलतियों को दोबारा होने से रोकने के लिए टेक्स्टबुक तैयार करते समय सब्जेक्ट और भाषा के एक्सपर्ट से फैक्ट-चेकिंग जैसे खास तरीके अपनाए गए हैं। बिना गलती वाली किताबें प्रिंट करके छात्रों को बांटी जा रही हैं।”

एक और बयान में नित्यानंद गोंड ने कहा कि डायरेक्टरेट ऑफ़ टीचर एजुकेशन और स्टेट काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (TE&SCERT) को टेक्स्टबुक पब्लिश करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी और काउंसिल द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार किताबें प्रिंट की गईं। प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, टेक्स्टबुक में कुछ गलतियां सामने आईं। मंत्री ने आगे कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, सरकार ने उस समय के डायरेक्टर और तीन असिस्टेंट डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया और छह और असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया।

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