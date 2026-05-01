Odisha Board 10th Results 2026 at bseodisha.ac.in LIVE: बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा (BSE Odisha) 2 मई 2026 के दिन शाम 4 बजे, कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 यानी वार्षिक हाई स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिणाम 2026 घोषित करेगा। ओडिशा बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा और आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक शाम 6 बजे तक एक्टिव कर दिया जाएगा।

ओडिशा बोर्ड कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल हुए छात्र आधिकारिक वेबसाइटों bseodisha.ac.in, bseodisha.nic.in और orissaresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। ओडिशा बोर्ड 10वीं रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे।

कब हुई थी ओडिशा बोर्ड परीक्षा 2026

ओडिशा बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं फरवरी से मार्च 2026 के बीच ऑफलाइन मोड में राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थीं। इससे पहले भी बोर्ड हर साल मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी करता रहा है। इस बार भी बोर्ड ने अपनी पारंपरिक समयसीमा को बरकरार रखा है।

ऑनलाइन मार्कशीट होगी प्रोविजनल

बोर्ड ने बताया है कि ऑनलाइन उपलब्ध होने वाली मार्कशीट प्रोविजनल होगी। छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट और प्रमाणपत्र बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से दिए जाएंगे। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड संभालकर रखें और रिजल्ट जारी होने के समय आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

Odisha 10th Result 2026 ऐसे करें चेक

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट orissaresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर ‘Annual Examination Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब स्क्रीन पर Odisha 10th Result 2026 प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक के कारण सर्वर धीमा हो सकता है। ऐसे में छात्र घबराएं नहीं और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें। साथ ही, मार्कशीट में दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से जांच लें।

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