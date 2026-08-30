कल्पना कीजिए… कोई मां अपने बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। कोई सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। कोई व्यक्ति अपने प्रिय के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है। ऐसे समर्पण और त्याग के भाव को व्यक्त करने के लिए हिंदी में एक बेहद भावपूर्ण शब्द ‘न्योछावर’ है।

यह शब्द खास तौर पर तब इस्तेमाल होता है, जब समर्पण में गहरी आत्मीयता या भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल हो। जब हम कहते हैं, ‘उसने अपना जीवन देश पर न्योछावर कर दिया’ तो इसका अर्थ केवल इतना नहीं होता कि उसने अपना जीवन दे दिया। इसमें पूरी तरह समर्पित कर देने, अपना सर्वस्व अर्पित कर देने और त्याग का भाव भी शामिल होता है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम में हम ऐसे शब्दों को सरल भाषा में समझते हैं, जो बोलचाल और लेखन में खूब इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनके अर्थ और सही प्रयोग को लेकर अक्सर भ्रम रहता है। आज की कड़ी का शब्द ‘न्योछावर’ है।

न्योछावर का अर्थ

किसी के प्रति प्रेम, श्रद्धा या समर्पण के भाव से अपना सर्वस्व अर्पित कर देना। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, देश, विचार, उद्देश्य या आराध्य के प्रति गहरे समर्पण को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है।

‘न्योछावर’ में छिपा भाव

‘न्योछावर’ और ‘त्याग’ में एक सूक्ष्म अंतर है। त्याग का अर्थ किसी वस्तु या अधिकार को छोड़ देना हो सकता है, जबकि ‘न्योछावर’ में अक्सर किसी के प्रति प्रेम, श्रद्धा या समर्पण से अपना सर्वस्व अर्पित करने का भाव होता है, इसीलिए यह शब्द साहित्य और भावपूर्ण लेखन में विशेष प्रभाव पैदा करता है।

उदाहरण

माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपना सुख न्योछावर कर देते हैं।

भारतीय सैनिक देश के लिए हंसते-हंसते अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं।

भक्त अपने आराध्य पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की भावना रखता है।

मां अपने बच्चों की खुशी पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहती है।

समानार्थी शब्द

अर्पित, समर्पित, उत्सर्ग, बलिदान, त्याग। हालांकि ये शब्द हर संदर्भ में पूरी तरह समान नहीं हैं। ‘न्योछावर’ में भावनात्मक समर्पण का पक्ष अधिक स्पष्ट होता है।

विलोम शब्द

‘न्योछावर’ का कोई एक निश्चित विलोम शब्द नहीं है। संदर्भ के अनुसार स्वीकार करना, ग्रहण करना आदि इसके विपरीत भाव को व्यक्त कर सकते हैं।

अभिप्राय

‘न्योछावर’ में केवल किसी चीज को छोड़ देने का भाव नहीं, बल्कि किसी के प्रति अपने-पन, प्रेम, श्रद्धा या निष्ठा के साथ स्वयं को अर्पित कर देने की भावना छिपी होती है। यही कारण है कि यह शब्द सामान्य ‘त्याग’ की तुलना में अधिक भावपूर्ण लगता है। हिंदी की यही खूबसूरती है। एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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