NVS Recruitment 2026: शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत नवोदय विद्यालय समिति ने वर्ष 2026 के लिए टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में संविदा आधार पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जो उम्मीदवार शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, वे निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पात्रता, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतन, आवेदन प्रक्रिया और आधिकारिक लिंक नोटिफिकेशन में उपलब्ध हैं।

NVS Recruitment 2026 की मुख्य बातें

विवरण जानकारी भर्ती संस्था नवोदय विद्यालय समिति (NVS) भर्ती का नाम नवोदय विद्यालय समिति भर्ती 2026 पद टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग नियुक्ति का प्रकार संविदा (Contractual) नौकरी का स्थान पूरे भारत में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in

NVS Recruitment 2026: किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के तहत टीचिंग और नॉन-टीचिंग दोनों श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चयनित उम्मीदवारों को देशभर के विभिन्न जवाहर नवोदय विद्यालयों में तैनात किया जाएगा।

NVS Recruitment 2026 में कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए निर्धारित, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, अनुभव (यदि लागू हो) और अन्य पात्रता शर्तों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में अच्छी तरह जांच लेना चाहिए।

NVS Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. सबसे पहले NVS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. NVS Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नया पंजीकरण (Registration) करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. यदि आवेदन शुल्क लागू हो तो उसका भुगतान करें।

स्टेप 7. आवेदन फॉर्म सबमिट करें।

स्टेप 8. भविष्य के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

NVS Recruitment 2026: जरूरी दस्तावेज

शैक्षणिक प्रमाण पत्र

पहचान पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

अनुभव प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)

अन्य दस्तावेज (नोटिफिकेशन के अनुसार)

NVS Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

भर्ती से संबंधित विस्तृत चयन प्रक्रिया आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। उम्मीदवारों का चयन संबंधित पद के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

NVS Recruitment 2026: वेतन

चयनित उम्मीदवारों को संबंधित पद के अनुसार मानदेय/वेतन दिया जाएगा। पदवार वेतन संबंधी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है।

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