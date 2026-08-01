नीट यूजी 2026 एग्जाम पास करने वाले आंध्र प्रदेश के उनक कैंडिडेट्स के लिए डॉ. NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (NTRUHS) ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है जो राज्य स्तर की दाखिला प्रक्रिया के लिए क्वालीफाई हुए हैं। स्टेट एडमिशन प्रोसेस के लिए कुल 33,220 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जिनकी ऑल इंडिया रैंक-वाइज लिस्ट जारी हो गई है। यह लिस्ट पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में आधिकारिक वेबसाइट drntr.uhsap.in पर उपलब्ध है।

काउंसलिंग का अगला फेज हुआ शुरू

बता दें कि इस लिस्ट में सभी 33220 कैंडिडेट्स की रोल नंबर समेत रैंक वाइज डिटेल दी गई है। यह उम्मीदवार राज्य स्तर पर मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। रैंक लिस्ट के पब्लिश होने के साथ ही आंध्र प्रदेश NEET UG काउंसलिंग प्रोसेस का अगला फेज शुरू हो गया है। कैंडिडेट्स अब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल के जरिए रैंक-वाइज़ लिस्ट देख सकते हैं।

फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी?

यूनिवर्सिटी की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट तभी तैयार की जाएगी जब एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा कर लेंगे और काउंसलिंग के दौरान अपनी पसंद सबमिट कर देंगे। इस लिस्ट में कैटेगिरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी दिए गए हैं।